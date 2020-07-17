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AB Liderler Zirvesi başladı

17.07.2020 13:46

Son güncelleme : 17.07.2020 13:46
Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin lideri, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan kurtarma fonu ile gelecekteki bütçeyi görüşmek için Brüksel`de bir araya geldi.



AA

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen ve 2 gün sürmesi  planlanan AB Liderler Zirvesi girişinde basına açıklamalarda bulunan AB Konseyi  Başkanı Charles Michel, "Bugün zor müzakereler yapılacak. Siyasi cesaretle bir  anlaşmaya varmanın mümkün olduğuna inanıyorum." dedi.

Kovid-19 krizinin başlangıcından bu yana liderlerin ilk kez fiziksel  olarak bir araya geleceklerine işaret eden Michel, toplantı hazırlıkları için çok  çalıştıklarını söyledi.

Michel, zirvenin sadece "para" ile değil Avrupa'nın ve birliğin  geleceği le ilgili olduğunu ifade etti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "Önemli sonuçları olacak  bir zirvenin başındayız. Eğer doğru biçimde davranırsak bu krizi daha güçlü  biçimde atlatırız." diye konuştu.

Kovid-19 riskinin devam ettiğini anımsatan Von der Leyen, "AB bütçesi  ve kurtarma programı ile krizi aşıp birliğimizi modernize etme şansı  yakalayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇOK ZORLU MÜZAKERELER"

AB Dönem Başkanı olan Almanya'nın Başbakanı Angela Merkel, "çok zorlu  müzakereler" beklediğine dikkati çekerek, "Üye ülkeler arasında çok büyük  farklılıklar bulunuyor. Bu defa bir sonuca varıp varamayacağımız konusunda  öngörüde bulunamıyorum." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Bir anlaşma sağlanması için  elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadesini kullandı.

Kurtarma fonu ve gelecekteki bütçe konusunda bir uzlaşı sağlanacağına  inandığını belirten Macron, anlaşmanın Avrupa'nın sosyal, ekonomik ve çevresel  yapısını geliştireceğini anlattı.

"YETERSİZ BİR ANLAŞMA AVRUPA'YI İLERLETEMEZ"

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise, "İçerik hızdan daha önemlidir. Yetersiz bir anlaşma Avrupa'yı ilerletemez." diye konuştu.

Zirvede bir uzlaşı sağlanması şansının yüzde 50'den daha az olduğunu  söyleyen Rutte, liderleri veto tehdidi ile değil konuşarak ikna etmeye  çalışacağını belirtti.

Rutte, AB ülkelerinin kredi yerine hibe talep etmelerine olumlu  yaklaşmadığına işaret ederek, "Hibe talep eden ülkelerin reformları  uygulayacakları konusunda çok güçlü güvenceler vermeleri gerekiyor."  değerlendirmesinde bulundu.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Bütçe ve hukukun üstünlüğü, bu  tamamen farklı iki alan. Bu alanları birbirine bağlamak belirsizliğe neden olur.  Bunu kabul edemeyiz." dedi.

"BİR ANLAŞMA SAĞLAMAK ZORUNDAYIZ"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise, görüşmelerde yapıcı olacaklarına  işaret ederek, "Bir anlaşma sağlamak zorundayız." dedi.

Sanchez, AB bütçesi ve toparlanma fonunun sadece ekonomilerin yeniden  inşasına yardımcı olmayacağını, dijital dönüşüm ve iklim değişimi ile mücadeleye  de katkı sağlayacağını anlattı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, "Ülkeler arasında farklılıklar  bulunuyor ama kararlılıkla bunun üstesinden gelebiliriz." ifadesini kullandı.

Conte, anlaşmanın sadece salgından çok zarar gören İtalyanlara değil  bütün Avrupalılara fayda sağlayacağını vurguladı.

MÜZAKERELER

Zirvede, salgının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan toplam 750  milyar avroluk ekonomik kurtarma programı ile yaklaşık 1,1 trilyon avroluk AB'nin  2021-2027 yıllarındaki bütçesini belirleyecek "Çok Yıllı Mali Çerçeve" taslağı  liderler tarafından müzakere edilecek.

Liderler, kurtarma programının boyutunu, içerisindeki hibe ve  kredilerin miktarını ve bunlar için uygulanacak koşulları tartışacak.

AB'nin 2021-2027 dönemi bütçesini de ele alacak liderler, bütçenin  boyutu, harcama alanları ve üye ülkelerin gelecekteki bütçeye ne oranda katkı  sağlayacaklarını belirlemeye çalışacak.

Söz konusu kurtarma paketi ve gelecekteki bütçe konusunda ortak tutum  belirlenmesi için AB ülkeleri arasında zorlu bir müzakere süreci yaşanması  bekleniyor.

HİBE KARŞITLARI

AB ülkeleri içinde "Tutumlu 4'lü" olarak adlandırılan Danimarka,  Hollanda, İsveç ve Avusturya, özellikle kurtarma programındaki hibeleri soğuk  karşılıyor. Bu ülkeler, ihtiyaç duyan AB ülkelerine "koşullu" biçimde kredi  verilmesini ve bunların ileride geri ödenmesini istiyor.

Macaristan ve Polonya, AB fonlarının hukukun üstünlüğü şartına  bağlanmasına soğuk bakıyor.

AB bütçesi ve kurtarma programına ilişkin karar, üye ülkelerin AB  Konseyi'ndeki oy birliği ve Avrupa Parlamentosu (AP) onayı ile alınıyor.




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