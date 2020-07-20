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AB Liderler Zirvesi tekrar uzatıldı

20.07.2020 08:52

Son güncelleme : 20.07.2020 08:52
Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin lideri, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) ekonomik etkilerine karşı hazırlanan kurtarma programı ve gelecekteki bütçe konusunda cuma gününden bu yana devam eden müzakerelerde henüz anlaşma sağlayamazken zirve programı tekrar uzatıldı.



AA

AB Konseyi Başkanı Sözcüsü Barend Leyts, Twitter hesabından yaptığı  paylaşımda, cuma gününden bu yana Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler  Zirvesi'nin uzatıldığını açıkladı.

Leyts, liderlerin toplantılara bir süre ara verdiklerini, öğleden  sonra tekrar bir araya geleceklerini bildirdi.

AB Liderler Zirvesi'nin 17-18 Temmuz tarihlerinde yapılması  planlanmıştı. Görüşmelerde uzlaşı sağlanmadığı için program uzatılmıştı.

ZİRVE HAKKINDA

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in başkanlık ettiği zirveye, üye 27  ülkenin devlet veya hükümet başkanları ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der  Leyen katılıyor.

Zirvede, salgının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan toplam 750  milyar avroluk ekonomik kurtarma programı ile yaklaşık 1 trilyon avroluk AB'nin  2021-2027'deki bütçesini belirleyecek "Çok Yıllı Mali Çerçeve" taslağı müzakere  ediliyor.

Liderler, kurtarma programının boyutunu, içerisindeki hibe ve  kredilerin miktarını ve bunlar için uygulanacak denetim mekanizmasıyla  koşullarını ele alıyor.

AB'nin 2021-2027 dönemi bütçesini de müzakere eden liderler, bütçenin  boyutunu, harcama alanlarını ve üye ülkelerin gelecekteki bütçeye ne oranda katkı  sağlayacaklarını tartışıyor.

Üye ülkelerin oy birliğiyle belirlenecek kurtarma paketi ve  gelecekteki bütçe konusunda anlaşma sağlanması için AB ülkeleri arasında zorlu  müzakereler gerçekleşiyor.

TARTIŞMALAR

AB ülkeleri içinde "Tutumlu 4'lü" olarak adlandırılan Hollanda,  Danimarka, İsveç ve Avusturya, özellikle kurtarma programındaki hibeleri soğuk  karşılıyor.

Bu ülkeler, ihtiyaç duyan AB ülkelerine "koşullu" biçimde kredi  verilmesini ve bunların ileride geri ödenmesini istiyor.

Söz konusu ülkeler, hibe verilmesi durumunda sıkı bir denetim  mekanizması talep ediyor.

Macaristan ve Polonya, AB fonlarının hukukun üstünlüğü şartına  bağlanmasına soğuk bakıyor. Böyle bir durumda bütçe ve kurtarma programını veto  etmeyi planlıyor.

AB bütçesi ve kurtarma programına ilişkin karar, üye ülkelerin AB  Konseyindeki oy birliği ve Avrupa Parlamentosu (AP) onayıyla alınıyor.




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