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AB liderleri bütçe konusunda anlaşamadı

22.02.2020 10:37

Son güncelleme : 22.02.2020 10:42
Avrupa Birliği üyesi 27 ülke liderinin Birliğin gelecekteki bütçesinin boyutu ve harcama alanlarını görüşmek için Brüksel`de düzenlediği zirvede uzlaşı sağlanamadı.



AA

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel’de gerçekleştirilen bütçe konulu AB  Liderler Zirvesi bitiminde basın toplantısı düzenledi.

Michel, bütçe konusunda uzlaşı sağlamak için daha fazla zamana ihtiyaç  olduğunu, bütçenin müzakere edilmesinin zor bir konu olduğunu belirterek, "AB  bütçesi konusunda bir anlaşma sağlayamadık." dedi.

Avrupa projesi için birlikte çalışılması gerektiğini anımsatan Michel,  "Farklı kaygıları, farklı çıkarları, farklı görüşleri olanları masada uzlaştırmak  kolay değil. Bir anlaşma sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye  konuştu.

Von der Leyen de "Liderlerle uzun müzakereler gerçekleştirdik. Çalışmaya devam edeceğiz. Sonuç almak için önümüzde uzun bir yol var." ifadesini  kullandı.

"DAHA FAZLA GAYRET GÖSTERMELİYİZ"

Bütçenin acil bir konu olduğuna işaret eden Von der Leyen, "Bütçede  uzlaşı olmazsa Erasmus, araştırma programları, bölgesel kalkınma ve sınır  yönetimi için kaynağımız olmaz. Bu nedenle daha fazla gayret göstermeliyiz." diye  konuştu.

Von der Leyen, dijital dönüşüm, iklim değişimi ve İngiltere'nin AB'den ayrılığı gibi önemli sınamalara karşı etkili bir bütçeye ihtiyaç olduğunu  vurguladı.

Müzakerelerin demokrasinin bir parçası olduğunu belirten Von der Leyen, 27 üye ülkenin 27 farklı önceliği bulunduğunu anlattı.

Öte yandan, AB liderlerinin, gelecek süreçte tekrar bir araya gelip  bütçe konusunu görüşmesi bekleniyor. Bütçe, AB için müzakeresi en zor konulardan birini teşkil ediyor.

Zirvede, liderler, birliğin 2021-2027 dönemine ilişkin bütçesini  içeren Çok Yıllı Mali Çerçeve'nin (MFF) boyutu ve harcama alanları hakkında  görüşlerini paylaştı.

AB'nin 2021-2027 dönemine ilişkin bütçesinin üye ülkelerin GSMH'sinin ne kadarı olacağı müzakere edilen ana başlıklar arasında yer aldı.

Bu çerçevede, Hollanda, Avusturya, Danimarka ve İsveç gibi ülkeler bütçenin GSMH'nin yüzde 1'i kadar olmasını isterken, özellikle daha az gelişmiş  Doğu ve Güney Avrupa ülkeleri, bu oranın daha yüksek olmasını talep etti.

Toplam 1 trilyon euro civarındaki bütçe müzakerelerinde küçük yüzdelik dilimler toplamda yüzlerce milyar euroluk farka neden oluyor.

Özellikle daha az gelişmiş AB ülkeleri, bütçede yer alan uyum programlarına ciddi oranda mali katkı verilmesini talep etti. Söz konusu programlar, az gelişmiş bölgeleri kalkındırmaya yönelik projelere finansal destek sağlıyor. Bazı Batı Avrupa ülkeleri ise söz konusu kaynakların azaltılmasını ve  hukukun üstünlüğü gibi şartlara bağlanmasını istedi.

AB'nin Ortak Tarım Politikası da (CAP) uzlaşılamayan alanlardan bir  olarak öne çıktı. Tarım ve hayvancılığa yönelik sağlanan destekler konusunda üye  ülkeler farklı yaklaşım sergiledi. Özellikle sanayileşmiş Avrupa ülkeleri, tarımsal desteklemelerin azaltılmasını ve verilen desteklemelerin yeni  mekanizmalarla daha iyi denetlenmesini istedi.

İngiltere'nin ayrılmasıyla AB üyesi ülke sayısının 27'ye gerilemiş olması ve bütçede yaklaşık 75 milyar euroluk mali eksilmenin ne şekilde telafi edileceği de liderler tarafından müzakere edilen bir başka konu oldu.

AB'nin 2021-2027 dönemi bütçesine yönelik Çok Yıllı Mali Çerçeve müzakerelerinin 2020 yılında tamamlanması gerekiyor.

Uzun vadeli AB bütçesine ilişkin karar, üye ülkelerin AB Konseyi'ndeki oy birliği ve Avrupa Parlamentosu (AP) onayı ile belirleniyor.

AB'nin mevcut yaklaşık 1 trilyon euroluk mali çerçevesi, 2014-2020 dönemini kapsıyor.




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