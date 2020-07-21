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AB liderleri kurtarma programı ve bütçe konusunda anlaştı

21.07.2020 09:18

Son güncelleme : 21.07.2020 09:33
Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin lideri, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar euroluk kurtarma programı ve 1 trilyon euronun üzerinde gelecekteki bütçe konusunda anlaştı.



AA

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von  der Leyen, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi bitiminde basın  toplantısı düzenledi.

Michel, "Başardık. Kurtarma paketi ve bütçe konusunda anlaşma  sağladık. Bir sonraki 7 yıllık bütçe 1 trilyon 74 milyar euro olacak. Kurtarma  paketine 750 milyar euro ayrılacak." dedi.

Cuma gününden beri zorlu müzakereler gerçekleştirildiğini belirten  Michel, "Burada paradan daha fazlasını müzakere ettik. Anlaşma, Avrupa'yı  geleceğe taşıyacak önemli anlardan bir tanesi." diye konuştu.

Michel, Avrupa tarihinde ilk defa bütçenin net biçimde iklim  hedeflerine bağlandığına, hukukun üstünlüğünün belirleyici bir kriter olduğuna ve  öz kaynaklar konusunda adımlar atıldığına dikkati çekti.

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen de bütçe ve kurtarma programı  konusunda anlaştıklarına işaret ederek, "Bu, Avrupa öncelikleriyle uyumlu toplam  1,8 trilyon euroluk eşi benzeri görülmemiş bir paket." ifadesini kullandı.

Müzakerelerin 4 gün 4 gece sürdüğünü anımsatan Von der Leyen, "Avrupa  için tarihi bir andayız. Üye 27 ülke  dayanışma gösterdi ve paketi kabul etti."  değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, bu aşamadan sonra kurtarma paketi ve bütçe konusunda  Avrupa Parlamentosu (AP) ile görüşmelere başlayacaklarını anlattı.

Uzlaşılan pakete göre, AB Komisyonu sermaye piyasalarından borçlanma  yetkisi alacak. Bu yetki ve AB bütçesi garantisinde Komisyon kurtarma programına  toplam 750 milyar euro kaynak sağlayacak. Bunun 390 milyar eurosu hibe, 360  milyar eurosu kredi olacak.

AB’nin 2021-2027 bütçesinin toplam boyutu ise 1 trilyon 74 milyar  euroyu bulacak. Üye ülkeler, bütçeye milli gelirlerinin yüzde 1,4'ü oranında  katkı verecek.

ZİRVE HAKKINDA

AB Konseyi Başkanı Michel'in başkanlık ettiği zirveye, üye 27 ülkenin  devlet veya hükümet başkanları ile AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen katıldı.

Zirvede, salgının ekonomik etkilerine karşı ekonomik kurtarma programı  ile AB'nin 2021-2027'deki bütçesini belirleyecek "Çok Yıllı Mali Çerçeve" taslağı  müzakere edildi.

Liderler, kurtarma programının boyutunu, içerisindeki hibe ve  kredilerin miktarını ve bunlar için uygulanacak denetim mekanizmasıyla  koşullarını ele aldı.

AB'nin 2021-2027 dönemi bütçesini de müzakere eden liderler, bütçenin  boyutunu, harcama alanlarını ve üye ülkelerin gelecekteki bütçeye ne oranda katkı  sağlayacaklarını belirledi.

AB bütçesi ve kurtarma programına ilişkin karar, Avrupa Parlamentosu  (AP) onayıyla alınıyor.




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