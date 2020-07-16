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AB liderleri yarın Brüksel`de bir araya gelecek

16.07.2020 14:14

Son güncelleme : 16.07.2020 14:22
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan kurtarma programı ile gelecekteki bütçeyi görüşmek üzere yarın Brüksel`de bir araya gelecek.



AA

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 17-18 Temmuz'da gerçekleşecek zirve,  üye 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla yapılacak.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in başkanlık edeceği zirveye, AB  Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David  Sassoli de katılacak.

Zirvede, Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı hazırlanan toplam 750  milyar euroluk ekonomik kurtarma programı ile 1,1 trilyon euroluk AB'nin  2021-2027 yıllarındaki bütçesini belirleyecek "Çok Yıllı Mali Çerçeve" taslağı  liderler tarafından müzakere edilecek.

Liderler, kurtarma programının boyutunu, içerisindeki hibe ve  kredilerin miktarını ve bunlar için uygulanacak koşulları tartışacak.

AB'nin 2021-2027 dönemi bütçesini de ele alacak liderler, bütçenin  boyutu, harcama alanları ve üye ülkelerin gelecekteki bütçeye ne oranda katkı  sağlayacaklarını belirlemeye çalışacak.

Söz konusu kurtarma paketi ve gelecekteki bütçe konusunda ortak tutum  belirlenmesi için AB ülkeleri arasında zorlu bir müzakere süreci yaşanması  bekleniyor.

AB ülkeleri içinde "Tutumlu 4'lü" olarak adlandırılan Danimarka,  Hollanda, İsveç ve Avusturya, özellikle kurtarma programındaki hibeleri soğuk  karşılıyor. Bu ülkeler, ihtiyaç duyan AB ülkelerine "koşullu" biçimde kredi  verilmesini ve bunların ileride geri ödenmesini istiyor.

AB bütçesi ve kurtarma programına ilişkin karar, üye ülkelerin AB  Konseyi'ndeki oy birliği ve Avrupa Parlamentosu (AP) onayı ile alınıyor.




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