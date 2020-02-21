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AB liderlerinin bütçe zirvesi devam ediyor

21.02.2020 12:55

Son güncelleme : 21.02.2020 12:55
Avrupa Birliği üyesi 27 ülke liderinin, birliğin gelecekteki bütçesinin boyutu ve harcama alanlarını görüşmek için Brüksel`de düzenlediği zirve devam ediyor.



AA

AB üyesi ülkelerin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de Perşembe günü başlayan bütçe konulu AB Liderler Zirvesi'nde müzakereler ikinci günde sürüyor.

Zirvede, AB'nin gelecekteki bütçesi üye ülke liderlerince ele  alınıyor. Liderler, birliğin 2021-2027 dönemine ilişkin bütçesini içeren Çok  Yıllı Mali Çerçeve'nin (MFF) boyutu ve harcama alanları hakkında görüşlerini  paylaşıyor.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, zirvede 27 lider arasında uzlaşı  sağlamaya çalışıyor. Bu çerçevede liderlerle ikili görüşmeler yapan Michel, ortak  bir bütçe planı belirlemeye çabalıyor.

AB üyesi ülkelerin bütçeden farklı beklentileri olması nedeniyle  yapılan müzakereler uzun zaman alıyor.

BÜTÇE BOYUTU

AB'nin 2021-2027 dönemine ilişkin bütçesinin üye ülkelerin GSMH'sinin  ne kadarı olacağı müzakere edilen ana başlıklar arasında yer alıyor.

Bu çerçevede, Hollanda, Avusturya, Danimarka ve İsveç gibi ülkeler  bütçenin GSMH'nin yüzde 1'i kadar olmasını isterken, özellikle daha az gelişmiş  Doğu ve Güney Avrupa ülkeleri, bu oranın daha yüksek olmasını talep ediyor.

Toplam 1 trilyon avro civarındaki bütçe müzakerelerinde küçük yüzdelik  dilimler toplamda yüzlerce milyar avroluk farka neden olabiliyor.

UYUM PROGRAMLARI

Özellikle az gelişmiş AB ülkeleri, bütçede yer alan uyum programlarına  ciddi oranda mali katkı verilmesini istiyor. Söz konusu programlar, az gelişmiş  bölgeleri kalkındırmaya yönelik projelere finansal destek sağlıyor. Bazı Batı  Avrupa ülkeleri ise söz konusu kaynakların azaltılmasını ve hukukun üstünlüğü  gibi şartlara bağlanmasını talep ediyor.

TARIM DESTEKLERİ

AB'nin Ortak Tarım Politikası (CAP) da uzlaşılamayan alanlarda bir  olarak öne çıkıyor. Tarım ve hayvancılığa yönelik sağlanan destekler konusunda  üye ülkeler farklı yaklaşım sergiliyor. Özellikle sanayileşmiş Avrupa ülkeleri,  tarımsal desteklemelerin azaltılmasını ve verilen desteklemelerin yeni  mekanizmalarla daha iyi denetlenmesini istiyor.

İngiltere'nin ayrılmasıyla AB üyesi ülke sayısının 27'ye gerilemiş  olması ve bütçede yaklaşık 75 milyar avroluk mali eksilmenin ne şekilde telafi  edileceği de liderler tarafından müzakere ediliyor.

AB'nin 2021-2027 dönemi bütçesine yönelik Çok Yıllı Mali Çerçeve  müzakerelerinin 2020 yılında tamamlanması gerekiyor. Uzun vadeli AB bütçesine ilişkin karar, AP onayı ve üye ülkelerin AB  Konseyi'ndeki oy birliği ile belirleniyor.

AB'nin mevcut yaklaşık 1 trilyon avroluk mali çerçevesi, 2014-2020 dönemini kapsıyor.




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