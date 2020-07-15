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AB mahkemesinden Apple lehine karar

15.07.2020 13:04

Son güncelleme : 15.07.2020 13:30
Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, dünyanın en değerli şirketlerinden merkezi ABD`de bulunan Apple`a İrlanda`daki faaliyetlerinden dolayı geriye dönük 13 milyar euronun üzerinde vergi borcu çıkaran AB Komisyonu kararını iptal etti.



AA

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB’nin en yüksek mahkemesi Avrupa  Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, Apple'ın  AB Komisyonu'na  karşı açtığı davayı karara bağladı.

Kararda, "AB Genel Mahkemesi, İrlanda'daki vergilendirmeyle ilgili AB  Komisyonu kararını Apple lehine iptal etti."  ifadesi kullanıldı.

Mahkeme,  Apple'a İrlanda'da devlet desteğiyle seçici biçimde ekonomik  fayda sağlandığı yönündeki AB Komisyonu kararının "yeterince kanıtlanamadığını"  ve "hatalı" olduğuna hükmetti.

Karar, hukukilik denetimi için Avrupa Adalet Divanına götürülebiliyor.

SORUŞTURMA 3 YILDA TAMAMLANMIŞTI

AB Komisyonu, Apple'ın İrlanda'da kurduğu şirketlerin  vergilendirilmesine ilişkin 3 yıl süren soruşturmasını Ağustos 2016'da  tamamlamıştı.

AB Komisyonu, Apple'ın, İrlanda'da faydalandığı vergi uygulamasının  yasa dışı olduğuna hükmetmiş, 2003'ten 2014'e kadarki dönem için 13 milyar euro  ve faizinin geri alınmasını kararlaştırmıştı. İrlanda yönetimi ve Apple şirketi  ise komisyonun kararına karşı hukuki süreç başlatmıştı.

Bir AB üyesi ülkenin kamu desteklemelerini ne şekilde sağladığını ve  sektörlerde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi bulunan  AB Komisyonu, Apple soruşturmasında şirketin İrlanda'da faydalandığı vergi  uygulamalarının AB kurallarına aykırı olduğuna karar vermişti.

Apple, AB'yi tek taraflı hareket etmek ve geçmişe dönük İrlanda'daki vergi kurallarını değiştirmekle itham etmişti.




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