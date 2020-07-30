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AB seyahat listesini daralttı

30.07.2020 17:32

Son güncelleme : 30.07.2020 17:32
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ayında sınırlarını kapatan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesini daralttı.



AA

AB Konseyi, üçüncü ülkelerden zorunlu olmayan seyahat kısıtlamalarının  kaldırılmasının tavsiye edildiği ülkeler listesini güncelledi.

Listeye göre, salgın tedbirleri kapsamında mart ayında kapatılan  AB'nin dış sınırları, önceki listede olduğu gibi Avustralya, Kanada, Japonya,  Gürcistan, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay'a  kademeli olarak açılacak.

AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de  kısıtlama uygulanmayacak. Önceki listede seyahat kısıtlamasının kaldırılması tavsiye edilen  Cezayir'e ise AB sınırları yeniden kapatılacak.

Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya, Hindistan, Sırbistan ve Karadağ gibi  ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam edecek. Öte yandan, söz konusu liste, ülkelerdeki Kovid-19 durumuna ve vaka  sayısına göre tekrar güncellenecek.

AB, mart ayında salgının yayılmasını engellemek için 27 üye ülkenin  yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve  İsviçre'ye zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirmişti.

Üye ülkeler için bağlayıcılığı bulunmayan liste, tavsiye niteliği  taşıyor. Bilimsel verilere dayanarak hazırlandığı iddia edilen listenin siyasi  olduğu ve objektif kriterlere dayanmadığı eleştirileri de yapılıyor.





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