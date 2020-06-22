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AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı

22.06.2020 15:26

Son güncelleme : 22.06.2020 15:26
Avrupa Birliği (AB) ve Japonya arasında havacılık alanında iş birliğini güçlendirmeye yönelik anlaşma imzalandı.



AA

AB Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Adina Valean, Japonya ile AB  arasında sivil havacılık anlaşması imzalandığını açıkladı.

Avrupa havacılık sektörünün yeni tip corona virüs (Kovid-19) krizinden  önemli ölçüde etkilendiğini ifade eden Valean, söz konusu anlaşmayla AB havacılık  şirketlerinin Japon pazarına erişiminin kolaylaştığına dikkati çekti.

Valean, anlaşmayla AB ve Japon havacılık otoriteleri arasında sivil  güvenlik ve çevre uyumluluğu alanlarında iş birliğinin arttığını vurguladı.

Uçak ve havacılıkla ilgili ürün ticaretini kolaylaştırmayı amaçlayan  anlaşma çerçevesinde, havacılık ürünlerinin test ve değerlendirmeleri  kolaylaştırılacak. Ayrıca, AB havacılık ürünlerinin Japonya'ya ihracat onaylarını  almaları için gereken süre azalacak.




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