ABD borsası düşüşle açıldı













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Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,32 azalışla 29,286.92 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,38 düşüşle 3,334.49 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,48 azalışla 9,526.64 puandan işlem gördü.Endeksler, perşembe gününü rekor yükselişle tamamlamış, Dow Jones endeksi yüzde 0,30, S&P 500 endeksi yüzde 0,33 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,67 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirmişti.