ABD borsası düşüşle açıldı













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Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,39 azalışla 29.436,03 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 0,59 düşüşle 3.362,70 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,77 azalışla 9.657,04 puandan işlem gördü.Çarşamba gününü rekor yükselişle tamamlayan endekslerin güne aşağı yönlü başlamasında, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan yeni tip koronavirüsün bulaştığı kişi sayısının dünya genelinde artması etkili oldu.