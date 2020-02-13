ABD borsasında endeksler güne düşüşle başladı.
ABD borsası düşüşle açıldı
13.02.2020 18:05
Son güncelleme : 13.02.2020 18:05
AA
Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,39 azalışla 29.436,03 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 0,59 düşüşle 3.362,70 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,77 azalışla 9.657,04 puandan işlem gördü.
Çarşamba gününü rekor yükselişle tamamlayan endekslerin güne aşağı yönlü başlamasında, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan yeni tip koronavirüsün bulaştığı kişi sayısının dünya genelinde artması etkili oldu.
17:48120.592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 543,08
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.812
En Düşük
119.472
17:486,0450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 6,0580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0653
En Düşük
6,0401
17:486,5650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0120
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5991
En Düşük
6,5629
17:48306,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 1,70
|Açılış
|: 306,36
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
307,24
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|273.330.088
|% 19,97
|
|ISYAT
|2,60
|62.571.913
|% 19,82
|
|ISBTR
|56.350,00
|4.226.250
|% 15,00
|
|MERKO
|1,48
|54.823.744
|% 14,73
|
|TSPOR
|4,53
|900.406.412
|% 14,68
|
|BURVA
|13,00
|137.611
|% -13,33
|
|BASCM
|3,43
|15.741
|% -9,97
|
|SALIX
|5,46
|75.344
|% -9,75
|
|RYSAS
|9,14
|3.893.881
|% -7,68
|
|ESCOM
|3,72
|118.484.332
|% -7,46
|
|THYAO
|15,10
|2.364.955.421
|% 1,89
|
|ASELS
|28,26
|1.349.118.104
|% 0,93
|
|TSPOR
|4,53
|900.406.412
|% 14,68
|
|TUPRS
|112,30
|713.519.224
|% -2,35
|
|SASA
|10,24
|586.079.604
|% 7,23
|
|TSPOR
|4,53
|900.406.412
|% 14,68
|
|ISGYO
|2,05
|358.532.135
|% 7,33
|
|IHLGM
|1,37
|214.660.373
|% 3,79
|
|THYAO
|15,10
|2.364.955.421
|% 1,89
|
|GSRAY
|2,39
|351.410.558
|% 3,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8813
|7,9208
|% 0,90
|
|Frank
|6,1694
|6,2066
|% 0,19
|
|Riyal
|1,6108
|1,6189
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|5,99
|
|Altın Gr.
|307
|307
|1,98
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|15,13
|
|Yarım
|977
|1.003
|7,32
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,69
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,04
|
|B. Petrol
|56,23
|56,23
|0,44
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