ABD borsası güne yükselişle başladı.
ABD borsası yükselişle açıldı
05.02.2020 18:14
Son güncelleme : 05.02.2020 18:14
AA
Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,91 artışla 29,048.73 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,83 kazançla 3,329.32 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,75 yükselişle 9,574.10 puandan işlem gördü.
ABD'de dış ticaret açığı, Aralık 2019'da aylık bazda yüzde 11,9 artışla 48,9 milyar dolara yükseldi. Ülkedeki özel sektör istihdamı ise ocak ayında 291 binlik artış kaydetti.
17:59122.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 269,88
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
121.906
17:595,9834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0041
|Açılış
|: 5,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9729
17:596,5850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0199
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,5774
17:59298,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,13
|Açılış
|: 298,88
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|SASA
|9,57
|991.043.147
|% 16,57
|
|GYHOL
|26,70
|14.900.128
|% 14,99
|
|KRGYO
|3,49
|17.503.094
|% 14,80
|
|DITAS
|14,04
|34.964.926
|% 12,86
|
|DGKLB
|2,50
|257.016.411
|% 11,61
|
|DOKTA
|75,30
|8.902.104
|% -14,96
|
|RYGYO
|8,30
|11.505.483
|% -11,04
|
|RYSAS
|8,70
|22.988.370
|% -10,68
|
|ORMA
|5,44
|125.237
|% -9,63
|
|EGCEY
|0,68
|201.693
|% -9,33
|
|THYAO
|14,61
|2.877.767.018
|% 1,53
|
|SASA
|9,57
|991.043.147
|% 16,57
|
|TEKTU
|1,75
|803.184.438
|% 7,36
|
|ODAS
|2,23
|731.206.001
|% 2,29
|
|ISFIN
|4,51
|682.512.402
|% 1,81
|
|TEKTU
|1,75
|803.184.438
|% 7,36
|
|ODAS
|2,23
|731.206.001
|% 2,29
|
|EKGYO
|1,75
|474.091.273
|% 1,74
|
|IHLAS
|0,91
|210.727.010
|% 1,11
|
|THYAO
|14,61
|2.877.767.018
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7276
|7,7664
|% -0,54
|
|Frank
|6,1121
|6,1489
|% -0,53
|
|Riyal
|1,5893
|1,5972
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.554
|1.554
|-1,45
|
|Altın Gr.
|299
|299
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|1.982
|2.012
|-5,00
|
|Tam
|1.976
|2.025
|-4,34
|
|Yarım
|955
|980
|-2,10
|
|Çeyrek
|479
|490
|-1,04
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,60
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,97
|55,97
|2,01
|