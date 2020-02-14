ABD borsası yükselişle açıldı













AA

Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,06 artışla 29.440,47 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 0,10 kazançla 3.378,70 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,17 yükselişle 9.728,90 puandan işlem gördü.Analistler, endekslerdeki yukarı yönlü seyirde, Çin hükümetinin, 6 Şubat'ta duyurduğu, ABD'den ithal edilen ve Eylül 2019'da ilave vergi getirilen yaklaşık 75 milyar dolarlık üründe iki ülke arasında varılan "birinci faz ticaret anlaşması" gereği vergi indirimi yapmaya yönelik kararının yürürlüğe girmesinin etkili olduğunu belirtiyor.