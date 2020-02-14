ABD borsası haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı başladı.
ABD borsası yükselişle açıldı
14.02.2020 18:03
Son güncelleme : 14.02.2020 18:03
AA
Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,06 artışla 29.440,47 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 0,10 kazançla 3.378,70 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,17 yükselişle 9.728,90 puandan işlem gördü.
Analistler, endekslerdeki yukarı yönlü seyirde, Çin hükümetinin, 6 Şubat'ta duyurduğu, ABD'den ithal edilen ve Eylül 2019'da ilave vergi getirilen yaklaşık 75 milyar dolarlık üründe iki ülke arasında varılan "birinci faz ticaret anlaşması" gereği vergi indirimi yapmaya yönelik kararının yürürlüğe girmesinin etkili olduğunu belirtiyor.
17:47120.291
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -249,23
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.049
17:476,0510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0094
|Açılış
|: 6,0510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0679
En Düşük
6,0344
17:476,5687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0140
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5827
En Düşük
6,5408
17:47307,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,32
|Açılış
|: 307,60
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
308,02
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,88
|689.556.498
|% 20,00
|
|TLMAN
|14,07
|44.998.702
|% 19,95
|
|AYCES
|12,74
|6.182.501
|% 14,98
|
|ALCTL
|20,36
|82.620.030
|% 14,32
|
|ARDYZ
|17,96
|408.701.446
|% 13,67
|
|TUKAS
|12,21
|5.231.951
|% -19,99
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|RHEAG
|2,13
|48.992.310
|% -9,36
|
|OZBAL
|2,39
|13.542.425
|% -8,78
|
|SAFKR
|3,09
|1.744.006
|% -7,76
|
|ASELS
|29,20
|1.513.282.675
|% 3,47
|
|THYAO
|14,97
|1.508.486.646
|% -0,13
|
|GSRAY
|2,88
|689.556.498
|% 20,00
|
|ISGYO
|2,17
|661.907.486
|% 4,83
|
|BJKAS
|2,98
|655.058.761
|% 9,56
|
|ISGYO
|2,17
|661.907.486
|% 4,83
|
|GSRAY
|2,88
|689.556.498
|% 20,00
|
|BJKAS
|2,98
|655.058.761
|% 9,56
|
|KARSN
|1,97
|390.295.027
|% 7,07
|
|CEMAS
|1,23
|212.310.270
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8549
|7,8943
|% -0,08
|
|Frank
|6,1466
|6,1837
|% 0,02
|
|Riyal
|1,6081
|1,6161
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.582
|4,85
|
|Altın Gr.
|308
|308
|1,40
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|7,00
|
|Tam
|2.026
|2.077
|4,19
|
|Yarım
|979
|1.005
|2,02
|
|Çeyrek
|491
|502
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,80
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,03
|
|B. Petrol
|57,41
|57,41
|1,07
|
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