ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Covid-19 salgınının, ülkesinin Çin ile imzaladığı birinci aşama ticaret anlaşmasının üzerinde herhangi bir olumsuz etki görmediğini vurguladı ancak Covid-19 salgını daha da yayıldığı takdirde durumun değişebileceğine dikkat çekti.
`ABD-Çin ticaret anlaşmasında virüs etkisi yok`
24.02.2020 15:32
Son güncelleme : 24.02.2020 15:39
DHA
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmesinde de, Covid-19 salgınının küresel ekonomiye etkileri konusunda öngörüde bulunmak için hala çok erken olduğuna işaret etti ve resmin tam olarak görülebilmesi için daha birkaç haftaya gereksinim olduğunu söyledi.
Riyad'daki G-20 Zirvesi sırasında da, CNBC'nin sorularını yanıtlayan Mnuchin "Sanırım, virüsün nasıl yansıyacağını görebilmek için, iyi istatistiksel verilere ulaşabilmek için, üç ya da dört haftaya daha gereksinim var" dedi.
Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyon Başkan Yardımcısı Ning Jizhe, geçen ay Davos'ta gazetecilerin sorularını yanıtlarken, ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasına ilişkin ikinci aşama müzakereleri için henüz bir tarih belirlenmediğini söyledi. Ning, Davos'ta gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "Bu aşamada, birinci aşama anlaşmanın uygulamaya geçilmesine odaklanmış durumdayız" dedi.
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