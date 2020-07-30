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ABD ekonomisi ikinci çeyrekte rekor seviyede daraldı

30.07.2020 16:13

Son güncelleme : 30.07.2020 16:13
ABD ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 32,9 daralarak rekor seviyede küçüldü.



AA

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait öncü Gayri Safi  Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı  dönemine göre yüzde 32,9 azaldı.

Bu dönemde tarihi bir daralma kaydeden ABD ekonomisine ilişkin piyasa  beklentisi, yüzde 34,1 küçülmesi yönündeydi. Kovid-19 salgını ve salgına karşı alınan karantina önlemleri nedeniyle  yılın ikinci çeyreğinde rekor seviyede daralan ülke ekonomisi, yılın ilk  çeyreğinde yüzde 5'lik küçülme kaydetmişti.

Bu dönemde ABD ekonomisindeki daralmada, kişisel tüketim harcamaları,  ihracat, özel stok yatırımları,  yabancıların sabit yatırımları ve yerel hükümet  harcamalarındaki düşüşlerin federal hükümet harcamalarındaki yükselişle kısmen  dengelenmesi etkili oldu.

Yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi  yüzde 1,9 azalış gösterdi. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu  çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de bu dönemde yüzde 1,1  azaldı. Beklentiler bu verinin yüzde 1 artması yönündeydi.

Piyasalar verileri fiyatlıyor

Büyüme verisi öncesi 1,175 seviyesinde seyreden avro/dolar paritesi,  açıklamanın ardından bu seyrini korudu. Dolar/TL ise 6,9739'dan 6,9776'ya  tırmandı.

Diğer taraftan, 1,949 dolardan işlem gören altının onsu 1,941 dolara  gerilerken, 10 yıllık ABD devlet tahvili faizi yüzde 0,554’den 0,546’ya indi.

Veri öncesi 43,41 dolar seviyelerinde seyreden Brent petrolün varil  fiyatı ise 43,40 dolar seviyelerinde seyretti.





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