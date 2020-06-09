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`ABD ekonomisindeki yıllık daralma hafifledi`

09.06.2020 16:00

Son güncelleme : 09.06.2020 16:12
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD ekonomisine ilişkin yüksek frekanslı verilerin gayri safi yurt içi hasıladaki yıllık daralmanın mayısta daha az negatif hale geldiğine işaret ettiğini bildirdi.



AA

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, ABD'de üretimin nisanda yıllık  bazda yaklaşık yüzde 15,5 düşüş gösterdiği belirtildi.

Söz konusu dönemde ülkede yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına  karşı sıkı tecrit önlemlerinin uygulandığının anımsatıldığı açıklamada, ekonomik  verilerin, geçen yılın aynı dönemine göre sert bir düşüş göstermesine rağmen ülke  genelinde uygulanan önlemlerin kademeli olarak gevşetilmesinden dolayı mayısta  daha iyi geldiği aktarıldı.

Açıklamada, ABD ekonomisine ilişkin yüksek frekanslı verilerin  gayrisafi yurt içi hasıladaki yıllık daralmanın mayısta daha az negatif hale  geldiğine işaret ettiği belirtilerek, mayıs ayında üretimin yıllık bazda yüzde  9,5 azaldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fitch Direktörü Maxime Darmet de  ABD ekonomisinin bu yılın 2'nci çeyreğinde yıllık yaklaşık yüzde 10,5  küçülmesinin beklendiğini ifade etti.




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