Petrol talebindeki gelişmelere ilişkin temel göstergelerden sayılan ABD petrol stokları, 24 Temmuz`da biten haftada bir önceki haftaya göre 6 milyon 829 bin varil azaldı.
ABD ham petrol stokları azaldı
29.07.2020 09:18
Son güncelleme : 29.07.2020 09:18
DHA
Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, buna karşılık ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing ve Oklahoma'da petrol stokları aynı dönemde 1.14 milyon varil yükseldi.
API verilerine göre bu dönemde ABD genelinde benzin stokları 1.08 milyon varil ve damıtılmış petrol ürünleri stokları da 0.19 milyon varil azaldı.
API verilerinin açıklanmasının ardından, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı 41.04 dolar
ile değişmezken, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0.05 artışla 43.24 dolara yükseldi.
Ham petrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enfonmasyon Yönetimi (EIA) tarafından Çarşamba günü TSİ 17:30'da açıklanacak.
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|422.965.738
|% -8,20
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
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|Alış
|Satış
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|435
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|2.889
|-7,10
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|Tam
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|2.971
|-7,30
|
|Yarım
|1.425
|1.450
|-3,60
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|-1,80
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