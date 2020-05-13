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ABD petrol fiyatı tahminini revize etti

13.05.2020 10:25

Son güncelleme : 13.05.2020 10:25
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini revize ettiğini duyurdu.



AA

EIA'nın "Mayıs 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, bu yıl  Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 34 dolar olacağı öngörülüyor.  Nisan 2020 raporunda, bu rakam 33 dolar olarak tahmin edilmişti.

Yılın ikinci çeyreğinde ortalama 23 dolar olması beklenen Brent türü  ham petrolün varil fiyatının, ikinci yarıda 32 dolara, gelecek yıl ise 48 dolara  yükseleceği öngörülüyor.

EIA, Nisan 2020 raporunda bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini 10  dolar düşürmüştü.

Raporda, dünya genelinde yeni tip corona virüsün (Kovid-19) ekonomik  faaliyetlerde kesintiye ve ulaşımda kısıtlamalara neden olduğu vurgulandı.

Kovid-19'un en büyük etkisinin yılın ikinci çeyreğinde görüleceği  belirtilerek, bu durumun gelecek 18 ayda kademeli olarak ortadan kalkacağı  kaydedildi.

ABD'NİN ÜRETİM BEKLENTİSİ AŞAĞI ÇEKİLDİ

EIA, ABD'nin bu yıla ilişkin günlük ham petrol üretim beklentisini de  100 bin varil aşağı çekti.

Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,7  milyon varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Nisan 2020 raporunda, ülkenin  günlük ham petrol üretiminin bu yıl 11,8 milyon varil seviyesinde  gerçekleşmesinin öngörüldüğü belirtilmişti.

ABD, Kasım 2018'de Suudi Arabistan ve Rusya'yı geride bırakarak  dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olmuştu.




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