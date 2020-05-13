ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini revize ettiğini duyurdu.
ABD petrol fiyatı tahminini revize etti
13.05.2020 10:25
Son güncelleme : 13.05.2020 10:25
AA
EIA'nın "Mayıs 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, bu yıl Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 34 dolar
olacağı öngörülüyor. Nisan 2020 raporunda, bu rakam 33 dolar olarak tahmin edilmişti.
Yılın ikinci çeyreğinde ortalama 23 dolar olması beklenen Brent türü ham petrolün varil fiyatının, ikinci yarıda 32 dolara, gelecek yıl ise 48 dolara yükseleceği öngörülüyor.
EIA, Nisan 2020 raporunda bu yıla ilişkin petrol fiyatı
tahminini 10 dolar düşürmüştü.
Raporda, dünya genelinde yeni tip corona virüsün (Kovid-19) ekonomik faaliyetlerde kesintiye ve ulaşımda kısıtlamalara neden olduğu vurgulandı.
Kovid-19'un en büyük etkisinin yılın ikinci çeyreğinde görüleceği belirtilerek, bu durumun gelecek 18 ayda kademeli olarak ortadan kalkacağı kaydedildi.
ABD'NİN ÜRETİM BEKLENTİSİ AŞAĞI ÇEKİLDİ
EIA, ABD'nin bu yıla ilişkin günlük ham petrol üretim beklentisini de 100 bin varil aşağı çekti.
Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,7 milyon varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Nisan 2020 raporunda, ülkenin günlük ham petrol üretiminin bu yıl 11,8 milyon varil seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü belirtilmişti.
ABD, Kasım 2018'de Suudi Arabistan ve Rusya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olmuştu.
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|19,36
|56.318
|% 10,00
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|YBTAS
|7.863,70
|353.867
|% 10,00
|
|YONGA
|25,30
|75.849
|% 10,00
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|IZTAR
|8,36
|443.439
|% 10,00
|
|AYES
|3,19
|37.189
|% 10,00
|
|KSTUR
|35,10
|2.668
|% -10,00
|
|BMELK
|4,25
|168.190
|% -7,81
|
|GEDIK
|19,25
|807.405
|% -7,27
|
|ARDYZ
|31,20
|1.799.383
|% -5,68
|
|ULAS
|3,06
|24.726
|% -5,56
|
|ECILC
|5,57
|67.841.629
|% 2,77
|
|ASELS
|27,46
|56.022.174
|% 0,15
|
|RTALB
|47,84
|47.380.640
|% 9,98
|
|ALKIM
|17,40
|45.542.421
|% 9,23
|
|YKBNK
|2,22
|33.362.641
|% 1,83
|
|ODAS
|1,87
|31.248.308
|% 1,63
|
|YKBNK
|2,22
|33.362.641
|% 1,83
|
|IEYHO
|0,59
|8.170.120
|% -3,28
|
|ECILC
|5,57
|67.841.629
|% 2,77
|
|EKGYO
|1,31
|13.132.826
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5717
|8,6147
|% 0,22
|
|Frank
|7,1848
|7,2281
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8566
|1,8659
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|-0,17
|
|Altın Gr.
|383
|383
|0,06
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.511
|0,80
|
|Tam
|2.537
|2.577
|0,80
|
|Yarım
|1.238
|1.259
|0,30
|
|Çeyrek
|619
|630
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,53
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,49
|0,02
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|B. Petrol
|29,63
|29,63
|-0,35
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