GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

ABD yardım paketi hazırlığını hızlandırdı

24.03.2020 09:54

Son güncelleme : 24.03.2020 09:54
ABD Merkez Bankası`nın yalnızca bir hafta içinde toplam 625 milyar dolarlık tahvil alımıyla ekonomiye destek olacağını açıklamasının ardından, ABD Hazine Bakanlığı da, 2.0 trilyon doları bulacak bir yardım paketi hazırlığını hızlandırdı.



DHA

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Covid-19 salgınına karşı ekonomiyi destekleyecek teşvik paketinin hazırlanmasına ilişkin olarak, Demokrat Parti ile henüz anlaşmaya varılamadığını, ancak oldukça iyi ilerleme sağladıklarını açıkladı.

Demokrat Parti Senato Yetkilisi Chuck Schumer da gazetecilere yaptığı açıklamada, Senato'nun yakında 2.0 trilyon dolar olması beklenen olası teşvik paketini görüşmeye başlayacağını söyledi. Fed Pazartesi günü, Covid-19 salgınından etkilenen ekonomiyi desteklemek amacıyla bu hafta boyunca toplam 625 milyar dolarlık tahvil alacağını açıkladı.

Fed'den yapılan açıklamaya göre, bu hafta her gün 75 milyar dolar olmak üzere toplam 375 milyar dolarlık hazine tahvili ve her gün 50 milyar dolar olmak üzere toplam 250 milyar dolarlık konut kredisine dayalı tahvil alınacak.

Açıklamada, Fed para politikası aktarım mekanizmasının doğru çalışması için gereken miktarda tahvil alacağı, işverenlere ve hanelere kaynak sağlayacağı vurgulandı.

Fed açıklamasında, ABD ekonomisinin Covid-19 salgınının neden olduğu çok büyük bir zorlukla karşı karşıya oduğunun altı çizilerek, henahalkları, küçük işletmeler ve büyük işverenler için benzeri daha önce görülmemiş kredilerle destek sağlanacağına dikkat çekildi.  





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0584.246
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  84.246  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ETILR 1,89 129.891 % 0,00  
KUYAS 1,00 3.597.485 % 0,00  
IEYHO 0,35 10.444.301 % 0,00  
ADNAC 1,82 9.916.045 % 0,00  
AKFGY 1,67 2.067.256 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5570 7,5949 % 0,07  
Frank 6,6237 6,6636 % -0,19  
Riyal 1,7292 1,7378 % -0,75  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.574 1.575 21,01  
Altın Gr. 328 329 0,85  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,65 13,69 0,39  
Gümüş Gr. 2,86 2,87 0,07  
B. Petrol 28,07 28,07 1,04  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru