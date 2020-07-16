ABD`de 1,3 milyon kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulundu













AA

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 11 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 10 bin kişi azalarak 1 milyon 300 bine düştü.Ekonomik faaliyetin normalleşmeye başlamasıyla önceki haftalara göre düşüşünü sürdüren veriye ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 250 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 1 milyon 314 binden 1 milyon 310 bine revize edildi.Böylece ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemeye başladığı 14 Mart ile biten haftadan bu yana toplam 51 milyonu aştı.Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya göre 60 bin kişi azalarak 1 milyon 375 bine düştü.Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 4 Temmuz ile biten haftada bir önceki haftaya göre 422 bin kişi azalarak 17 milyon 338 bin oldu.