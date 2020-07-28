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ABD`de 40 petrol şirketinin varlık değeri azaldı

28.07.2020 13:01

Son güncelleme : 28.07.2020 13:01
ABD`de 40 petrol şirketinin toplam varlık değeri, düşük petrol fiyatları nedeniyle yılın ilk çeyreğinde 48 milyar dolar azaldı.



AA

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA)  ülkede kamuya açık 40 petrol  firmasının, petrol rezervlerinin ve mallarının toplam değerinin bu yılın ocak-mart döneminde 48 milyar dolar azaldığını duyurdu.

ABD'nin petrol endüstrisinde 2015'ten bu yana görülen varlık  değerindeki en yüksek azalışta, dünya genelinde hızla yayınlan yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının petrol fiyatlarında sert düşüşe sebep olması  etkili oldu.

EIA'ya göre, bu yılın başında 67 dolar olan Brent türü ham petrolün  varil fiyatı, nisanda 15 dolara kadar geriledi.

Söz konusu 40 şirket, yılın ilk çeyreğinde günlük ortalama 6,1 milyon  varil ham petrol ve petrol ürünleri üretirken, bu miktar ocak-mart döneminde  ABD'deki toplam petrol üretiminin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturdu.

Varlık değerindeki düşüş, petrol üreticisi bir şirketin sahip olduğu  kuyu veya rezervlerin değeri üretim maliyetinin altına düşüp yeniden  fiyatlandığında görülüyor.

Enerji devi Royal Dutch Shell, geçen ay yaptığı açıklamada, Kovid-19  kaynaklı zayıf petrol talebi ve düşük fiyatlar nedeniyle, varlıklarının değerinin  yılın ikinci çeyreğinde 22 milyar dolar azalabileceğini duyurmuştu.




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