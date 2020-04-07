ABD`de JOLTS Açık İş Sayısı, şubatta 6,9 milyona geriledi ve beklenenden az bir düşüş gösterdi.
ABD`de açık iş sayısı azaldı
07.04.2020 17:40
Son güncelleme : 07.04.2020 18:07
AA
ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı.
Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı şubatta bir önceki aya göre 130 bin azalarak 6,9 milyona düştü.
Bu dönemde yüzde 1,9'luk azalış gösteren açık iş sayısına ilişkin piyasa beklentisi, 6,6 milyon olması yönündeydi.
Açık iş sayısı, şubat ayında en fazla emlak ve enformasyon sektörlerlerinde azalış gösterdi.
17:5192.622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 551,35
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.779
En Düşük
92.410
17:516,7676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0133
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
17:517,3674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0488
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3892
En Düşük
7,2810
17:51359,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -2,63
|Açılış
|: 359,37
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|IDEAS
|2,42
|241.660
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|23.726
|% 10,00
|
|DOCO
|287,70
|34.307.122
|% 9,98
|
|TACTR
|2,87
|92.575
|% 9,96
|
|PGSUS
|40,26
|526.618.087
|% 9,94
|
|UZERB
|2,68
|174.760
|% -9,76
|
|OZRDN
|2,35
|225.250
|% -9,62
|
|EGCEY
|0,49
|138.965
|% -9,26
|
|IDGYO
|2,80
|8.194.505
|% -4,11
|
|LKMNH
|5,50
|19.998.039
|% -3,85
|
|HUBVC
|19,76
|138.964.427
|% -1,59
|
|NATEN
|16,60
|85.582.636
|% -3,71
|
|ARDYZ
|14,49
|77.858.758
|% 0,56
|
|MTRYO
|2,53
|56.817.574
|% -0,78
|
|SMART
|8,05
|52.455.365
|% -0,86
|
|MTRYO
|2,53
|56.817.574
|% -0,78
|
|HUBVC
|19,76
|138.964.427
|% -1,59
|
|SMART
|8,05
|52.455.365
|% -0,86
|
|CEOEM
|5,78
|32.678.353
|% -2,03
|
|ARDYZ
|14,49
|77.858.758
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3019
|8,3436
|% 0,48
|
|Frank
|6,9418
|6,9836
|% 0,67
|
|Riyal
|1,7932
|1,8022
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|-11,20
|
|Altın Gr.
|360
|361
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,13
|15,18
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,04
|
|B. Petrol
|33,17
|33,17
|0,12
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, EREGL, VAKBN
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 726, 41 artarak (% 0.83 ) 87, 775
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZTAR, DGKLB, KERVN, IDEAS, EKIZ, TACTR, HALKS, METAL
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISDMR, EGCYH, UTPYA, EGCEY, UZERB, KUYAS
-
17:58
ARTI, KRSAN, PGSUS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında