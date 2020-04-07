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ABD`de açık iş sayısı azaldı

07.04.2020 17:40

Son güncelleme : 07.04.2020 18:07
ABD`de JOLTS Açık İş Sayısı, şubatta 6,9 milyona geriledi ve beklenenden az bir düşüş gösterdi.



AA

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı şubatta bir önceki aya göre 130 bin azalarak 6,9 milyona düştü.

Bu dönemde yüzde 1,9'luk azalış gösteren açık iş sayısına ilişkin piyasa beklentisi, 6,6 milyon olması yönündeydi.

Açık iş sayısı, şubat ayında en fazla emlak ve enformasyon sektörlerlerinde azalış gösterdi.





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