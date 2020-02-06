ABD`nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 3,4 milyon varil arttı.
ABD`de ham petrol stokları arttı
06.02.2020 09:46
Son güncelleme : 06.02.2020 09:46
AA
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3,4 milyon varil (yüzde 0,8) artışla 435 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,8 milyon varil artacağı yönündeydi.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta değişmeyerek 635 milyon varil seviyesinde sabit kaldı.
Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 0,1 milyon varil azalarak 261,1 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi stokların 2 milyon varil artacağı yönündeydi.
PETROL ÜRETİMİ DÜŞTÜ
ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 46 bin varil azalışla 6,61 milyon varil olurken, petrol ihracatı da günlük ortalama 96 bin düşüşle 3,41 milyon varile geriledi.
Ülkenin ham petrol üretimi de 25-31 Ocak haftasında günlük ortalama 99 bin varil azalarak 12,9 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.
EIA'nın "Ocak 2019 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13,3 milyon varil olması öngörülüyor.
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|% 0,00
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|BSOKE
|1,52
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|% 0,00
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|BNTAS
|3,51
|46.311.790
|% 0,00
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|GARAN
|12,38
|515.452.669
|% 0,00
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|GLYHO
|5,02
|22.045.535
|% 0,00
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|AGYO
|2,20
|10.289.531
|% 0,00
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|BSOKE
|1,52
|18.834.523
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,51
|46.311.790
|% 0,00
|
|GARAN
|12,38
|515.452.669
|% 0,00
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|GLYHO
|5,02
|22.045.535
|% 0,00
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|THYAO
|14,61
|2.949.427.541
|% 0,00
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|SASA
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|1.023.621.663
|% 0,00
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|TEKTU
|1,69
|829.046.406
|% 0,00
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|ODAS
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|750.032.912
|% 0,00
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|ISFIN
|4,51
|711.821.296
|% 0,00
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|TEKTU
|1,69
|829.046.406
|% 0,00
|
|ODAS
|2,22
|750.032.912
|% 0,00
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|EKGYO
|1,74
|510.667.756
|% 0,00
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|IHLAS
|0,90
|216.704.674
|% 0,00
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|THYAO
|14,61
|2.949.427.541
|% 0,00
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,7417
|7,7805
|% -0,06
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|Frank
|6,1117
|6,1485
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5894
|1,5974
|% 0,01
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.556
|1.556
|-1,15
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|Altın Gr.
|299
|299
|-0,24
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|Cumhuriyet
|1.982
|2.012
|-5,00
|
|Tam
|1.976
|2.025
|-4,34
|
|Yarım
|955
|980
|-2,10
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|Çeyrek
|479
|490
|-1,04
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|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,02
|
|B. Petrol
|56,34
|56,34
|1,06
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