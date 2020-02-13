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ABD`de ham petrol stokları arttı

13.02.2020 09:54

Son güncelleme : 13.02.2020 09:54
ABD`nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 7,5 milyon varil arttı.



AA

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol  stoklarının geçen hafta 7,5 milyon varil (yüzde 1,7) artışla 442,5 milyon varile  yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3 milyon varil artacağı  yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol  stokları geçen hafta değişmeyerek 635 milyon varil seviyesinde kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 0,1 milyon varil  azalarak 261 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi stokların 0,55 milyon  varil artacağı yönündeydi.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük  ortalama 363 bin varil artışla 6,98 milyon varil olurken, petrol ihracatı ise  günlük ortalama 443 bin varil düşüşle 2,97 milyon varile geriledi.

Ülkenin ham petrol üretimi de 1-7 Şubat haftasında günlük ortalama 102  bin varil artarak yaklaşık 13 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Şubat 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ülkenin  günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13,2 milyon varil olması  öngörülüyor.




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