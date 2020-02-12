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ABD`de hane halkı borcu ilk kez 14 trilyon doları aştı

12.02.2020 09:34

Son güncelleme : 12.02.2020 09:34
Fed`in New York şubesi tarafından hazırlanan 2019`un 4`üncü çeyreğine ilişkin Hane Halkı Borcu ve Kredi Raporu yayımlandı. ABD`de hane halkı borcu geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 artarak ilk kez 14,15 trilyon dolara ulaştı.



AA

Rapora göre, ABD'de hane halkı borcunun artmasında konut kredileri  kaynaklı borçların artması etkili oldu. Amerikalıların borcu, 2019'un 4'üncü çeyreğinde yüzde 1,4 artarak  14,15 trilyon dolara yükseldi.

Söz konusu hane halkı borcu, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki  çeyreğe göre 193 milyar dolarlık artış gösterirken, yıllık bazda 601 milyar  dolarlık yükseliş kaydetti.

Konut borçları 2005'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Amerikalıların en çok borçlandığı kalem konut kredileri oldu. Konut  kredileri kaynaklı borçlar, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre  120 milyar dolar arttı ve 9,56 trilyon dolara çıktı.

Böylece, ülkedeki konut kredileri kaynaklı borç tutarı 2005'ten bu  yana en yüksek seviyeyi gördü.

Bu dönemde Amerikalıların en çok borçlandığı diğer kalemler ise 1,51  trilyon dolar ile öğrenci kredileri, 1,33 trilyon dolar ile otomobil kredileri ve  930 milyar dolarla kredi kartları olarak sıralandı.

Öğrenci kredileri kaynaklı borçlar, 2019'un son çeyreğinde bir önceki  çeyreğe göre 10 milyar dolar, otomobil kredileri kaynaklı borçlar 16 milyar dolar  ve kredi kartı borçları ise 46 milyar dolar artış kaydetti.





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