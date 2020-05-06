ABD`de hanehalkı borcu artıyor

BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|4.594.680
|% 10,00
|MEGAP
|2,75
|742.653
|% 10,00
|MEGAP
|2,75
|742.653
|% 10,00
|UZERB
|3,19
|247.683
|% 10,00
|FRIGO
|13,09
|357.675
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,7808
|8,8249
|% 0,49
|Frank
|7,2509
|7,2946
|% -0,21
|Riyal
|1,8803
|1,8898
|% 0,62
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|-3,09
|Altın Gr.
|389
|389
|3,49
|Cumhuriyet
|2.488
|2.545
|20,00
|Tam
|2.565
|2.608
|20,50
|Yarım
|1.244
|1.275
|10,10
|Çeyrek
|624
|638
|5,00
|Gümüş.Ons
|15,03
|15,07
|0,09
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|B. Petrol
|30,87
|30,87
|-0,10
Seans Raporu
- 17:59XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 92 kaybederek (% -0.07 ) 115, 726
- 17:59XU100 Endeks 98, 849 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 9, 292.00 milyon TL de
- 17:59TKNSA Yüzde 9.99 oranında artışla 7.49 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 201, 433 adet işlem
- 17:58SONME Yüzde 9.92 oranında artışla 6.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 089 adet işlem
- 17:57ALKIM Yüzde 6.71 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 725, 342 adet işlem