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ABD`de hanehalkı borcu artıyor

06.05.2020 07:38

Son güncelleme : 06.05.2020 07:38
New York Fed verilerine göre ABD`de hanehalkı borcu yeni bir rekor kırdı. 2020 ilk çeyrekte hanehalkı borcu 155 milyar dolar artarak 14,3 trilyon dolara yükseldi.



İlk çeyrekte mortagage kredileri 156 milyar dolar artarak 9,71 trilyon dolar seviyesine yükseldi. Ancak, kredilere erişim hafif şekilde sıkılaştı.

New York Fed Başkan Yardımcısı Andrew Haugwout yaptığı açıklamada, "KOVID-19'un birçok ekonomik etkisinin daha yeni hissedilmeye başlandığı bir dönemde borçlarda yaşanan bu artışı not ettik." dedi.





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