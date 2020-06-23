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ABD`de imalat sanayi PMI yükseldi

23.06.2020 17:34

Son güncelleme : 23.06.2020 17:34
ABD`de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda 9,8 puanlık artışla 49,6 değerine yükseldi ve piyasa beklentisinin üzerinde bir seyir izledi.



AA

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, ABD'nin haziran  ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, haziranda bir önceki aya kıyasla 9,8  puan artarak 49,6 puana yükseldi.

Bu dönemde ekonominin normalleşmeye başlamasıyla imalat sektöründeki  daralmanın hafiflediğini gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, 48 değerini  alması yönündeydi.

Endeks, mayıs ayında ise 39,8 değerinde gerçekleşmişti.

HİZMET SEKTÖRÜ ENDEKSİ BEKLENTİNİN BİRAZ ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Hizmet sektörü PMI da haziranda bir önceki aya göre 9,2 puan artışla  46,7'ye yükseldi. Söz konusu veriye ilişki piyasa beklentisi, haziranda 46,5  seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Hizmet sektörü PMI, mayısta ise 37,5  olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da haziranda bir  önceki aya kıyasla 9,8 puan artarak 46,8 oldu. Bileşik PMI, mayısta 37 olarak  hesaplanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Başekonomisti Chris  Williamson, öncü PMI verilerinin ABD'nin ekonomik gerilemesinin haziranda  belirgin bir şekilde azaldığına işaret ettiğini belirtti.

"ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞE YÖNELİK BÜYÜME UMUTLARINI ARTIRDI"

Williamson, söz konusu gelişmenin ekonominin üçüncü çeyrekte büyümeyi  yakalayabileceğine yönelik umutları artıracağını ifade etti.

Ekonomik gerilemenin kısa olmasına rağmen daha önce görülenlerden daha  şiddetli olduğuna işaret eden Williamson, ekonomide iyileşmesi uzun zaman alacak  derin bir iz bıraktığını kaydetti. Williamson, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 8'in  üzerinde bir daralma göstermesini beklediklerini bildirdi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki  "genişlemeye" 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.




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