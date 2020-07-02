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ABD`de işsizlik haziranda geriledi

02.07.2020 16:10

Son güncelleme : 02.07.2020 16:10
ABD`de tarım dışı istihdam, haziranda 4,8 milyon kişi arttı ve işsizlik oranı yüzde 11,1`e düştü.



AA

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin istihdam raporunu  açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam, haziranda 4,8  milyon kişi arttı. Tarım dışı istihdam verisine ilişkin piyasa beklentisi,  haziranda 3 milyon kişi artması yönündeydi.

Tarım dışı istihdamın artmasında, yeni tip corona virüs (Kovid-19)  salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle mart ve nisanda kısıtlanan ekonomik  faaliyetlerin haziranda kaldığı yerden devam etmesi etkili oldu.

İstihdam artışı, haziranda dinlenme ve konaklama sektöründe sert bir  yükseliş gösterirken, perakende ticaret, eğitim ve sağlık hizmetleri ile imalat  sektörlerinde de dikkate değer artışlar kaydedildi.

Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin nisan ve mayıs ayı verilerinde  de revizyona gidildi. Buna göre, nisanda tarım dışı istihdam azalışı, 20,7  milyondan 20,8 milyona ve mayıs ayı verisindeki artış ise 2,5 milyondan 2,7  milyona revize edildi.

İŞSİZLİK ORANI BEKLENENDEN FAZLA DÜŞTÜ

ABD'de işsizlik oranı ise haziranda 2,2 puan azalarak yüzde 11,1'e  geriledi.

Beklenenden fazla düşüş kaydeden işsizlik oranının, haziranda yüzde  12,3 olacağı tahmin ediliyordu. İşsizlik oranı, mayısta beklentilerin aksine  düşüş göstererek yüzde 13,3 olmuştu.

Bu dönemde ülkedeki işsiz sayısı da 3,2 milyon kişi azalarak 17,8  milyona düştü. İş gücüne katılım oranı, haziranda 0,7 puan artarak yüzde 61,5  oldu.

Haftalık ortalama çalışma saati haziranda 34,5'e düşerken, ABD Merkez  Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise haziranda 29,37  dolara geriledi.




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