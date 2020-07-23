ABD`de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 18 Temmuz ile biten haftada 1 milyon 416 bine yükselerek mart ayından bu yana ilk kez artış kaydetti.
ABD`de işsizlik maaşı başvuruları arttı
23.07.2020 16:08
Son güncelleme : 23.07.2020 16:15
AA
ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 18 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 109 bin kişi artarak 1 milyon 416 bine çıktı.
Mart ayından bu yana ilk kez artış gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 300 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.
İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 1 milyon 300 binden 1 milyon 307 bine revize edildi.
Böylece ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemeye başladığı 14 Mart ile biten haftadan bu yana toplam 52,9 milyona ulaştı.
Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya kıyasla 16 bin 500 kişi azalarak 1 milyon 360 bin 250'ye düştü.
Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 11 Temmuz ile biten haftada bir önceki haftaya göre 1 milyon 107 bin kişi azalarak 16 milyon 197 bin oldu.
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle 28 Mart ile biten haftada 6 milyon 867 bine yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı. İşsizlik maaşı başvuruları zirveyi görmesinin ardından düşüş eğilimine geçmişti.
Ülkede işsizlik maaşı başvurularında geçen hafta kaydedilen artışta Kovid-19 vakalarının yeniden artış göstermesinin etkili olduğu belirtiliyor.
15:59118.933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 852,72
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
15:596,8499
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
15:597,9198
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0071
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9440
En Düşük
7,9032
15:59412,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,04
|Açılış
|: 412,32
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
415,78
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|KONYA
|376,20
|63.337.855
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.490.952
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.637.590
|% 10,00
|
|KENT
|2.010,00
|47.322.501
|% 9,99
|
|BFREN
|807,10
|31.196.857
|% 9,99
|
|ETILR
|3,72
|596.335
|% -9,93
|
|MEGAP
|4,10
|1.214.766
|% -6,18
|
|MEGAP
|4,10
|1.214.766
|% -6,18
|
|ISBIR
|1.240,00
|627.680
|% -4,62
|
|DOBUR
|20,50
|931.486
|% -4,56
|
|ASELS
|34,58
|1.441.702.850
|% 2,49
|
|EKGYO
|2,34
|927.818.886
|% -1,26
|
|ISFIN
|4,21
|892.644.531
|% 2,18
|
|THYAO
|11,84
|829.077.241
|% 1,11
|
|KRDMD
|3,13
|640.456.152
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,34
|927.818.886
|% -1,26
|
|ISFIN
|4,21
|892.644.531
|% 2,18
|
|KRDMD
|3,13
|640.456.152
|% 0,32
|
|IHLGM
|1,75
|278.307.295
|% 1,16
|
|ZOREN
|2,58
|406.032.493
|% 1,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6559
|8,6993
|% -0,50
|
|Frank
|7,3464
|7,3906
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8207
|1,8299
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.872
|0,08
|
|Altın Gr.
|413
|413
|0,63
|
|Cumhuriyet
|2.690
|2.713
|15,00
|
|Tam
|2.771
|2.783
|15,30
|
|Yarım
|1.345
|1.362
|7,50
|
|Çeyrek
|675
|682
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,56
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|4,97
|4,98
|-0,10
|
|B. Petrol
|43,99
|43,99
|-0,29
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:09EGEEN
Yüzde 4.61 oranında artışla 722.00 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 148 adet işlem
-
16:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 768, 1 artarak (% 0.71 ) 109, 415
-
16:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, EGCEY, FRIGO, UFUK, KSTUR, EGCYH, SANFM
-
16:08
DAGI, SODSN, GYHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:08
SELGD, MEGAP, MEGAP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında