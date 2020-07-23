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ABD`de işsizlik maaşı başvuruları arttı

23.07.2020 16:08

Son güncelleme : 23.07.2020 16:15
ABD`de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 18 Temmuz ile biten haftada 1 milyon 416 bine yükselerek mart ayından bu yana ilk kez artış kaydetti.



AA

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin  verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların  sayısı, 18 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 109 bin kişi artarak 1  milyon 416 bine çıktı.

Mart ayından bu yana ilk kez artış gösteren veriye ilişkin piyasa  beklentisi, 1 milyon 300 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi  ise 1 milyon 300 binden 1 milyon 307 bine revize edildi.

Böylece ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların  sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemeye başladığı 14 Mart ile  biten haftadan bu yana toplam 52,9 milyona ulaştı.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları  da bir önceki haftaya kıyasla 16 bin 500 kişi azalarak 1 milyon 360 bin 250'ye  düştü.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 11 Temmuz ile biten haftada  bir önceki haftaya göre 1 milyon 107 bin kişi azalarak 16 milyon 197 bin  oldu.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı,  Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle 28 Mart ile biten haftada 6  milyon 867 bine yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı. İşsizlik maaşı başvuruları  zirveyi görmesinin ardından düşüş eğilimine geçmişti.

Ülkede işsizlik maaşı başvurularında geçen hafta kaydedilen artışta  Kovid-19 vakalarının yeniden artış göstermesinin etkili olduğu belirtiliyor.




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