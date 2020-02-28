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ABD`de kişisel gelir ve harcamalar yükseldi

28.02.2020 17:43

Son güncelleme : 28.02.2020 17:43
ABD`de kişisel gelirler, ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,6, kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,2 artış gösterdi.



AA

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler yılın ilk ayında bir önceki aya  göre yüzde 0,6 arttı. Geçen yıl aralık ayında yüzde 0,1 artış kaydeden veride  ocak ayına ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,3 artması yönündeydi.

Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları da ocakta aylık yüzde 0,2  artış gösterdi.

Bu dönemde, kişisel gelirlerdeki artışa rağmen, ülkedeki kişisel  tüketim harcamaları, piyasa beklentilerinin altında bir yükseliş kaydetti. Aralık  2019'da yüzde 0,4 artan kişisel tüketim harcamalarının ocakta yüzde 0,3 artması  bekleniyordu.

ÇEKİRDEK VERİ BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise ocakta aylık yüzde 0,1  ve yıllık yüzde 1,7 arttı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi olan  çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de ocakta aylık yüzde 0,1 ve  yıllık yüzde 1,6 yükseldi, ancak piyasa beklentilerini karşılayamadı.

Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel  tüketim harcamaları fiyat endeksine ilişkin piyasa beklentisi, ocakta aylık yüzde  0,2 ve yıllık yüzde 1,7 artması yönündeydi.

Analistler, kişisel gelir ve tüketim harcamalarına ilişkin ocak ayı  verilerinin, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi öncesi, ülke  ekonomisinin ılımlı bir şekilde büyüdüğünün göstergesi olduğunu belirtiyor.




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