ABD`de konut başlangıçları, haziranda bir önceki aya göre yüzde 17,3 artarak 1 milyon 186 bine, inşaat izinleri ise yüzde 2,1 artışla 1 milyon 241 bine yükseldi.
ABD`de konut başlangıçları beklentiyi aştı
17.07.2020 15:54
Son güncelleme : 17.07.2020 15:59
AA
ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı. Buna göre, konut başlangıçları, haziranda önceki aya kıyasla yüzde 17,3 artışla 1 milyon 186 bine çıktı.
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önceki aylarda sert düşüşler gösteren, salgına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesiyle de mayıs ayında toparlanmaya başlayan veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde 1 milyon 169 bin olması yönündeydi.
Konut başlangıçları, mayıs ayında 1 milyon 11 bin seviyesinde gerçekleşmişti. Ülkedeki konut başlangıçları, yıllık bazda ise yüzde 4'lük azalış kaydetti.
İnşaat izinleri de haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,1 artarak 1 milyon 241 bine yükseldi.
Mayıs ayında 1 milyon 216 bin olarak kaydedilen inşaat izinlerine ilişkin piyasa beklentisi, bu ayda 1 milyon 290 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. İnşaat izinleri, haziranda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,5 azalış gösterdi.
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