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ABD`de konut başlangıçları beklentiyi aştı

17.07.2020 15:54

Son güncelleme : 17.07.2020 15:59
ABD`de konut başlangıçları, haziranda bir önceki aya göre yüzde 17,3 artarak 1 milyon 186 bine, inşaat izinleri ise yüzde 2,1 artışla 1 milyon 241 bine yükseldi.



AA

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin konut başlangıçları ve  inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı. Buna göre, konut başlangıçları, haziranda önceki aya kıyasla yüzde  17,3 artışla 1 milyon 186 bine çıktı.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önceki aylarda sert  düşüşler gösteren, salgına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesiyle de mayıs  ayında toparlanmaya başlayan veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde 1  milyon 169 bin olması yönündeydi.

Konut başlangıçları, mayıs ayında 1 milyon 11 bin seviyesinde  gerçekleşmişti. Ülkedeki konut başlangıçları, yıllık bazda ise yüzde 4'lük azalış  kaydetti.

İnşaat izinleri de haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,1 artarak 1  milyon 241 bine yükseldi.

Mayıs ayında 1 milyon 216 bin olarak kaydedilen inşaat izinlerine  ilişkin piyasa beklentisi, bu ayda 1 milyon 290 bin seviyesinde gerçekleşmesi  yönündeydi. İnşaat izinleri, haziranda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,5  azalış gösterdi.




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