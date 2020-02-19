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ABD`de konut başlangıçları geriledi

19.02.2020 17:31

Son güncelleme : 19.02.2020 17:38
ABD`de konut başlangıçları ocakta bir önceki aya göre yüzde 3,6 azalışla 1 milyon 567 bine gerilerken, inşaat izinleri yüzde 9,2 artışla 1 milyon 551 bine yükseldi.



AA

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, ocakta önceki aya kıyasla yüzde 3,6  azalarak 1 milyon 567 bine düştü. Son 3 aydaki yükselişinin ardından düşüş gösteren veriye ilişkin  piyasa beklentisi, yüzde 30,7 azalarak 1 milyon 425 bin seviyesinde gerçekleşmesi  yönündeydi.

Söz konusu ayda konut başlangıçları, yıllık bazda yüzde 21,4 artış  kaydetti.

İNŞAAT İZİNLERİ MART 2007'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

İnşaat izinleri ise ocakta bir önceki aya göre yüzde 9,2 artarak 1 milyon 551 bine yükseldi.

Mart 2007'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşan inşaat izinleri verisine yönelik piyasa beklentisi, yüzde 0,1 azalarak 1 milyon 450 bin olması yönündeydi.

Bu dönemde inşaat izinleri, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 17,9 artış gösterdi.




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