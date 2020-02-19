ABD`de konut başlangıçları geriledi













AA

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.Buna göre, konut başlangıçları, ocakta önceki aya kıyasla yüzde 3,6 azalarak 1 milyon 567 bine düştü. Son 3 aydaki yükselişinin ardından düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 30,7 azalarak 1 milyon 425 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.Söz konusu ayda konut başlangıçları, yıllık bazda yüzde 21,4 artış kaydetti.İnşaat izinleri ise ocakta bir önceki aya göre yüzde 9,2 artarak 1 milyon 551 bine yükseldi.Mart 2007'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşan inşaat izinleri verisine yönelik piyasa beklentisi, yüzde 0,1 azalarak 1 milyon 450 bin olması yönündeydi.Bu dönemde inşaat izinleri, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 17,9 artış gösterdi.