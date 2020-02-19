ABD`de konut başlangıçları ocakta bir önceki aya göre yüzde 3,6 azalışla 1 milyon 567 bine gerilerken, inşaat izinleri yüzde 9,2 artışla 1 milyon 551 bine yükseldi.
ABD`de konut başlangıçları geriledi
19.02.2020 17:31
Son güncelleme : 19.02.2020 17:38
AA
ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.
Buna göre, konut başlangıçları, ocakta önceki aya kıyasla yüzde 3,6 azalarak 1 milyon 567 bine düştü. Son 3 aydaki yükselişinin ardından düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 30,7 azalarak 1 milyon 425 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.
Söz konusu ayda konut başlangıçları, yıllık bazda yüzde 21,4 artış kaydetti.
İNŞAAT İZİNLERİ MART 2007'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYESİNDE
İnşaat izinleri ise ocakta bir önceki aya göre yüzde 9,2 artarak 1 milyon 551 bine yükseldi.
Mart 2007'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşan inşaat izinleri verisine yönelik piyasa beklentisi, yüzde 0,1 azalarak 1 milyon 450 bin olması yönündeydi.
Bu dönemde inşaat izinleri, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 17,9 artış gösterdi.
17:22119.026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -548,11
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
118.571
17:226,0803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0133
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0815
En Düşük
6,0483
17:226,5623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0115
|Açılış
|: 6,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5684
En Düşük
6,5382
17:22313,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,07
|Açılış
|: 313,79
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
315,01
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|FENER
|19,41
|931.865.886
|% 19,81
|
|BJKAS
|3,52
|823.298.405
|% 19,73
|
|TSPOR
|7,59
|560.976.279
|% 16,95
|
|LKMNH
|7,56
|37.578.193
|% 15,77
|
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|VERTU
|6,60
|23.968.309
|% -19,90
|
|BURVA
|15,00
|81.381
|% -11,71
|
|VKING
|3,40
|4.926.206
|% -11,46
|
|EMNIS
|2,40
|41.337
|% -9,77
|
|GLRYH
|2,12
|50.604.830
|% -9,40
|
|GSRAY
|3,98
|2.282.685.591
|% 12,43
|
|THYAO
|14,95
|1.080.991.428
|% -0,53
|
|ASELS
|29,54
|1.043.837.725
|% 1,23
|
|FENER
|19,41
|931.865.886
|% 19,81
|
|BJKAS
|3,52
|823.298.405
|% 19,73
|
|GSRAY
|3,98
|2.282.685.591
|% 12,43
|
|BJKAS
|3,52
|823.298.405
|% 19,73
|
|CEMAS
|1,33
|312.760.414
|% 3,10
|
|ODAS
|2,25
|491.036.281
|% -1,32
|
|MNDRS
|1,97
|295.383.877
|% -1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8526
|7,8919
|% -0,14
|
|Frank
|6,1546
|6,1916
|% 0,10
|
|Riyal
|1,6157
|1,6238
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.604
|1.605
|1,44
|
|Altın Gr.
|313
|314
|0,80
|
|Cumhuriyet
|2.079
|2.111
|20,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|18,94
|
|Yarım
|999
|1.025
|9,16
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|18,23
|18,28
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,56
|3,57
|0,01
|
|B. Petrol
|58,76
|58,76
|1,01
|