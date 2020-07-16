Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

ABD`de perakende satışlar beklentiyi aştı

16.07.2020 16:08

Son güncelleme : 16.07.2020 16:13
ABD’de perakende satışlar, haziranda aylık yüzde 7,5 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.



AA

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre, perakende satışlar haziranda bir önceki aya göre yüzde 7,5 artışla 524,3 milyar dolar oldu.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin  hafifletilmesi ve ekonomik normalleşmenin başlamasıyla yükselişini sürdüren  veriye ilişkin piyasa beklentisi, haziranda yüzde 5 artması yönündeydi

Perakende satışlar, haziranda yıllık bazda da yüzde 1,1 arttı. Mayıs ayına ait perakende satışlardaki aylık yükseliş ise yüzde  17,7'den yüzde 18,2'ye revize edildi. Ülkede perakende satışlar, mayısta rekor  seviyede yükseliş kaydetmişti.

Perakende satışlarda haziran ayında görülen yükselişte, giyim, elektronik, mobilya, spor ve hobi ile yiyecek sektörlerindeki satışların artması  etkili oldu.

Giyim sektöründeki satışlar haziranda aylık yüzde 105,1, elektronik  sektöründeki satışlar yüzde 37,4, mobilya sektöründeki satışlar yüzde 32,5, spor  ve hobi malzemelerindeki satışlar yüzde 26,5, ve yiyecek sektöründeki satışlar  yüzde 20 arttı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:57119.093
Değişim :  1,15% |  1.351,74
Açılış :  118.735  
Önceki Kapanış :  117.741  
En Yüksek
119.451 En Düşük
118.735
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURVA 33,22 12.451.227 % 10,00  
VKFYO 5,06 9.634.256 % 10,00  
KENT 1.248,30 20.384.480 % 9,99  
FMIZP 66,60 28.514.587 % 9,99  
YESIL 17,84 16.406.552 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5954 8,6385 % -0,10  
Frank 7,2267 7,2703 % -0,03  
Riyal 1,8236 1,8327 % 0,08  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.804 1.805 -6,12  
Altın Gr. 399 399 -0,39  
Cumhuriyet 2.588 2.610 -7,60  
Tam 2.665 2.678 -7,80  
Yarım 1.294 1.310 -3,80  
Çeyrek 649 656 -1,90  
Gümüş.Ons 19,20 19,24 -0,19  
Gümüş Gr. 4,24 4,25 -0,04  
B. Petrol 43,43 43,43 -0,36  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru