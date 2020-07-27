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ABD`de petrol sondaj kule sayısı arttı

27.07.2020 09:05

Son güncelleme : 27.07.2020 09:05
ABD`de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 24 Temmuz itibarıyla son bir haftada 1 adet artışla 181 adede yükseldi.



DHA

Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde ABD'de doğal gaz sondaj kulesi sayısı 3 adet düşüşle 68'e ve böylece petrol ve doğal gaz sondaj toplam kule sayısı 2 adet düşerek 251 adede geriledi. ABD'de petrol ve doğal gaz kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 595 adet azaldı.

Sondaj kulelerinin 239 adedi karada, 12 adedi  ise açık sularda yer aldı.

Meksika Körfezi'nde sondaj kule sayısı değişmeyerek 12 adette kalırken, Kanada'da sondaj kule sayısı 10 adet artışla 42'ye ve böylece Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 8 adet artışla 293 düzeyine yükseldi.

ABD'nin en büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 1 adet düşüşle 103'e gerilerken, ABD'deki en büyük havza olan Permian'da kule sayısı 2 adet artışla 126'ya yükseldi.




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