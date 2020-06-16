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ABD`de sanayi üretimi mayısta toparlanma gösterdi

16.06.2020 16:50

Son güncelleme : 16.06.2020 16:50
ABD`de sanayi üretimi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı.



AA

ABD Merkez Bankası (Fed), mayıs ayına ilişkin sanayi üretimi ve  kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde  1,4 artış kaydetti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nisandaki rekor  düşüşünün ardından toparlanma gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, mayısta  yüzde 2,9 artması yönündeydi.

Sanayi üretiminde nisan ayında gerçekleşen azalış ise yüzde 11,2'den  yüzde 12,5'e revize edildi. Mayısta sanayi üretimindeki artışta, Kovid-19 salgını nedeniyle  üretimlerini geçici olarak durduran fabrikaların faaliyetlerine yeniden başlaması  etkili oldu.

İmalat sanayi üretimi de nisandaki sert düşüşünün ardından mayısta  aylık yüzde 3,8 arttı. Piyasa beklentisinin altında kalan imalat sanayi  üretiminin bu dönemde yüzde 4,6 artması bekleniyordu.

Kapasite kullanım oranı ise mayısta 0,8 puan artışla yüzde 64,8'e  yükseldi. Kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi, mayıs ayında yüzde  66,9 olması yönündeydi.





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