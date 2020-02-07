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ABD`de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı

07.02.2020 18:22

Son güncelleme : 07.02.2020 18:22
ABD’de tarım dışı istihdam ocakta 225 binlik artışla beklentiyi aşarken, işsizlik oranı beklentinin biraz üzerinde gerçekleşerek yüzde 3,6 oldu.



AA

ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, ülkede tarım harici sektörler, ocakta 225 bin kişiye istihdam sağladı. Tarım dışı istihdam verisine ilişkin piyasa beklentisi, 158 bin seviyesindeydi.

Yılın ilk ayında beklentiyi geride bırakan istihdam artışında, özellikle sağlık, ulaşım ve antrepo sektörlerindeki işe alımlar önemli rol oynadı.

Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin verilerde geçen yılın bazı aylarında da revizyona gidildi. Buna göre, Kasım 2019 dönemine ilişkin tarım dışı istihdam rakamı 256 binden 261 bine ve Aralık 2019 rakamı 145 binden 147 bine revize edildi. Söz konusu revizyonlarla son 3 aylık ortalama istihdam artışı, 211 bin olarak hesaplandı.

İŞSİZLİK ORANI BEKLENTİNİN ÜZERİNDE

ABD'deki işsizlik oranı ise yılın ilk ayında yüzde 3,6'e yükselerek, beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşti. Ülkedeki işsizlik oranı Aralık 2019'da yüzde 3,5 olarak kaydedilmişti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç, ocakta yıllık bazda yüzde 3,1 artarak 28,44 dolara ulaştı.

İş gücüne katılım oranı, ocakta 0,2 puan artışla yüzde 63,4'e  yükselirken, haftalık ortalama çalışma saati de 34,3 ile önceki aylardaki seviyesini korudu.





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