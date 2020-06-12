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ABD`de tüketici güveni arttı

12.06.2020 17:47

Son güncelleme : 12.06.2020 17:47
ABD`de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, haziranda geçen aya göre yüzde 9,1 artarak 78,9 seviyesine yükseldi ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.



AA

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri  doğrultusunda hazırladığı haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü  verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni haziranda bir önceki aya göre yüzde 9,1  artarak 78,9 değerine yükseldi.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle mart ve nisanda  düşüş gösteren mayıs ayında ise toparlanmaya başlayan verinin, haziranda 75  değerini alması öngörülüyordu. Endeks, mayıs ayında ise 72,3 seviyesinde  gerçekleşmişti.

Tüketici güven endeksi, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre ise  yüzde 19,7'lik azalış kaydetti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini  ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, haziranda aylık yüzde 6,7 artışla 87,8'e  çıktı.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri  endeksi ise aynı dönemde aylık yüzde 10,9 artarak 73,1'e yükseldi.




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