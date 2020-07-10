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ABD`de üretici fiyatları düştü

10.07.2020 16:23

Son güncelleme : 10.07.2020 16:23
ABD`de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda beklenenin aksine aylık yüzde 0,2`lik azalış kaydetti.



AA

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin ÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, ÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azaldı. Söz  konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu ayda yüzde 0,4 artması yönündeydi.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren ÜFE, mayısta  ise aylık yüzde 0,4 artış kaydetmişti.

Üretici fiyatları, haziranda yıllık bazda ise yüzde 0,8 azaldı.  Piyasalar, üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 0,2 düşmesini bekliyordu.

ÇEKİRDEK ÜFE YÜZDE 0,3 ARTTI

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise  haziranda aylık yüzde 0,3 artarak ocak ayından bu yana en yüksek artışı gösterdi.  Çekirdek ÜFE, haziranda yıllık bazda ise yüzde 0,1'lik azalış kaydetti.

Çekirdek üretici enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi haziranda  aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 0,4 artması yönündeydi.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek, nihai ürün  fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası  (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.




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