ABD`de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda beklenenin aksine aylık yüzde 0,2`lik azalış kaydetti.
ABD`de üretici fiyatları düştü
10.07.2020 16:23
Son güncelleme : 10.07.2020 16:23
AA
ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin ÜFE verisini açıkladı.
Buna göre, ÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azaldı. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu ayda yüzde 0,4 artması yönündeydi.
Bu dönemde piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren ÜFE, mayısta ise aylık yüzde 0,4 artış kaydetmişti.
Üretici fiyatları, haziranda yıllık bazda ise yüzde 0,8 azaldı. Piyasalar, üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 0,2 düşmesini bekliyordu.
ÇEKİRDEK ÜFE YÜZDE 0,3 ARTTI
Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise haziranda aylık yüzde 0,3 artarak ocak ayından bu yana en yüksek artışı gösterdi. Çekirdek ÜFE, haziranda yıllık bazda ise yüzde 0,1'lik azalış kaydetti.
Çekirdek üretici enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi haziranda aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 0,4 artması yönündeydi.
ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek, nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.
16:07113.198
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -2.595,29
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
16:076,8669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0058
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8682
En Düşük
6,8515
16:077,7704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0212
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7704
En Düşük
7,7277
16:07399,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,43
|Açılış
|: 399,38
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|376,80
|47.929.315
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.222.427
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|2.408.881
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|2.408.881
|% 9,84
|
|QNBFL
|92,05
|26.838.747
|% 9,58
|
|LIDFA
|3,24
|14.177.645
|% -10,00
|
|TURGG
|54,95
|15.849.266
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,66
|50.871.389
|% -9,98
|
|TSPOR
|6,24
|6.749.484
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|5.747.878
|% -9,86
|
|EKGYO
|2,07
|1.302.852.602
|% -4,17
|
|GARAN
|7,76
|934.087.727
|% -1,90
|
|TRKCM
|4,55
|902.483.292
|% -1,73
|
|SISE
|6,19
|887.931.919
|% -2,98
|
|THYAO
|11,57
|726.436.555
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,07
|1.302.852.602
|% -4,17
|
|TRKCM
|4,55
|902.483.292
|% -1,73
|
|ZOREN
|2,45
|473.244.512
|% -2,78
|
|IHLGM
|1,60
|308.456.525
|% -4,76
|
|TSKB
|1,21
|222.912.727
|% -3,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6489
|8,6923
|% 0,27
|
|Frank
|7,2701
|7,3139
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8251
|1,8342
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|4,46
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,06
|
|Cumhuriyet
|2.594
|2.615
|9,70
|
|Tam
|2.670
|2.683
|10,00
|
|Yarım
|1.297
|1.312
|4,80
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,78
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|4,13
|4,14
|0,01
|
|B. Petrol
|42,34
|42,34
|-0,01
|