Tüm herkesi tehdit eden yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı için ülkeler resmen seferber oldu. ABD koronavirüs ile mücadele etmek için 2.5 milyar dolarlık bütçe ayırıyor. Bu bütçenin 1 milyar doları hastalığa karşı bir aşı geliştirilmesinde kullanılacak.
ABD`den 1 milyar dolarlık aşı önlemi
25.02.2020 15:57
Son güncelleme : 25.02.2020 16:07
REUTERS
Koronavirüs Çin dışında Avrupa ve Orta Doğu'da yayılmaya devam ederken, ABD koronavirüs ile mücadele etmek için 2.5 milyar dolarlık bütçe ayırıyor. Bu bütçenin 1 milyar doları hastalığa karşı bir aşı geliştirilmesinde kullanılacak.
Dünyanın dört bir yanında ülkeler, geçtiğimiz yılın son günlerinde Çin'de grip benzeri semptomlar ile ortaya çıkan koronavirüs (covid-19) salgınının önüne geçebilmek için girişimlerini artırıyorlar.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Kongre'den talep edilen bütçenin 1 milyar dolardan fazla kısmının koronavirüs aşısı geliştirilmesi için ayrılacağı belirtilirken, bütçenin geri kalanının tedaviye ve maskeler gibi kişisel koruyucu ekipmanların stoklanmasına ayrılacağı belirtildi.
ABD ve Güney Kore orduları dün yaptıkları açıklamada endişelerin arttığı koronavirüs salgını nedeniyle müşterek eğitim programında kesintiye gidebileceklerini açıkladılar. Bu gelişme, salgının ABD ordusunun küresel faaliyetlerine etkisine en net örnek olarak ifade ediliyor.
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