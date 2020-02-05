ABD yönetimi Çin`e ve Çin`in ana telekom şirketi olan Huawei`ye yönelik teknoloji ihracatına yeni ticari kısıtlamaları ele almak için bu ay toplantı yapmayı planlıyor.
ABD`den Çin ve Huawei`ye yönelik toplantı planı
05.02.2020 10:32
Son güncelleme : 05.02.2020 11:04
İki kaynağın verdiği bilgiye göre, üst düzey yetkililerin katılacağı toplantının 28 Şubat'ta yapılması planlanıyor. Daha önce ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei Technologies şirketine yapılan denizaşırı sevkiyatların daha fazla azaltılması konusundaki tasarısını geri çekmişti.
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ABD Savunma Bakanı Mark
Esper ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun katılmasının beklendiği toplantıda kara listede bulunan Çinli Huawei şirketine yönelik ve Çin ile teknolojik hakimiyet alanındaki mücadeleye yönelik neler yapılması gerektiği ele alınacak.
Bazı ABD'li senatörler Pekin yönetimi ile yakın ticari ilişkilerin kurulmasını destekleseler de bazıları Çin ve Huawei'yi Amerikan milli güvenliğine karşı büyük bir tehdit
olarak görüyorlar.
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|CELHA
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|
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|
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|
|IHLAS
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|% 3,33
|
|ISFIN
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|% 2,93
|
|KRDMD
|2,94
|88.416.819
|% 0,68
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|IHLGM
|1,20
|34.912.713
|% 0,00
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,7711
|7,8100
|% 0,02
|
|Frank
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|% 0,16
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|Riyal
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|% 0,14
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.561
|1.561
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|
|Altın Gr.
|300
|301
|1,50
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,07
|
|Gümüş Gr.
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|3,41
|0,02
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|54,20
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