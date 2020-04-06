Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, Covid-19 salgınının ekonomi üzerinde yarattığı baskıya karşı Avrupa Birliği Kurtarma Mekanizması (ESM) ve corona tahvil ihracının kullanılabileceğine dikkat çekti.
`AB`de ESM ve corona tahvil ihracı kullanılabilir`
06.04.2020 13:26
Son güncelleme : 06.04.2020 13:41
DHA
To Vima'nın haberine göre, Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkisine karşı durmakta zorlanan Euro
Bölgesi üyelerine yardımın Avrupa düzeyinde yapılması gerektiğinin altını çizen Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, "Yapmamız gerekenler, yalnızca bir Avrupa dayanışması konusu değil" dedi.
Üye ülkelerin nakit gereksinimlerini karşılayabilmek için tek seferlik olarak corona tahvil
ihracının bir olasılık olduğunu vurgulayan Schnabel, "AB kurtarma fonu ESM'yi veya Avrupa Yatırım Bankası'nı içeren kullanılabilecek başka enstrümanlar da var" diye ekledi.
Eurogroup Başkanı Mario Centeno, Euro Bölgesi maliye bakanlarının Avrupa'da son 70 yılın en ağır resesyonuna yol açması beklenen corona virüs salgınının ekonomik etkileri ile başa çıkmak için bir araç olarak ihrac edilmesi önerilen "corona tahvil"ler konusunda daha fazla tartışmaya açık olunması çağrısı yaptı.
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