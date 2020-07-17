Avrupa Birliği`nde (AB) inşaat üretimi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye başladığı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 21,2 arttı.
AB`de inşaat üretimi yükseldi
17.07.2020 13:04
Son güncelleme : 17.07.2020 13:04
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro
Bölgesi'nin mayıs ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, mayısta nisan ayına kıyasla yüzde 27,9 yükseldi. İnşaat üretimi, 2019'un mayıs ayına göre ise yüzde 11,9'luk gerileme kaydetti.
AB'de inşaat üretimi, mayısta önceki aya göre yüzde 21,2 artarken, 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 10,3 düşüş gösterdi.
AB ülkeleri arasında mayısta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 168 ile İtalya'da, yüzde 118,3 ile Fransa'da ve yüzde 28,6 ile Belçika'da ölçüldü. En yüksek düşüş ise yüzde 20,3 ile Macaristan'da, yüzde 3,1 ile Polonya'da ve yüzde 2,9 ile Çekya'da gerçekleşti.
12:49118.974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 166,08
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
119.161
En Düşük
118.361
12:496,8625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9040
|
6,8629
En Düşük
6,8486
12:497,8319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0221
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8405
En Düşük
7,7990
12:49397,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,42
|Açılış
|: 397,74
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
397,95
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.373,10
|19.073.332
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,51
|6.037.791
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|99.546
|% 10,00
|
|PKENT
|405,00
|788.535
|% 9,99
|
|BFREN
|551,40
|6.125.996
|% 9,99
|
|ARTI
|1,77
|26.932
|% -8,76
|
|BASCM
|4,11
|49.320
|% -6,59
|
|MRGYO
|2,17
|6.599.200
|% -6,06
|
|UZERB
|4,79
|3.765
|% -3,82
|
|DAGI
|6,58
|970.092
|% -3,38
|
|SASA
|14,11
|991.640.658
|% 7,55
|
|GARAN
|8,00
|484.781.944
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,28
|441.016.613
|% 0,00
|
|IPEKE
|14,95
|344.591.921
|% 6,63
|
|GUSGR
|4,69
|334.320.929
|% 3,76
|
|EKGYO
|2,28
|441.016.613
|% 0,00
|
|TSKB
|1,26
|113.137.711
|% -0,79
|
|SASA
|14,11
|991.640.658
|% 7,55
|
|CEMAS
|1,73
|123.542.309
|% 1,17
|
|GUSGR
|4,69
|334.320.929
|% 3,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5902
|8,6332
|% 0,07
|
|Frank
|7,2519
|7,2956
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8236
|1,8328
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|5,69
|
|Altın Gr.
|398
|398
|1,38
|
|Cumhuriyet
|2.584
|2.605
|5,80
|
|Tam
|2.662
|2.673
|5,90
|
|Yarım
|1.292
|1.307
|2,90
|
|Çeyrek
|648
|655
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,15
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|4,21
|4,22
|-0,00
|
|B. Petrol
|43,12
|43,12
|-0,23
|