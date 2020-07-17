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AB`de inşaat üretimi yükseldi

17.07.2020 13:04

Son güncelleme : 17.07.2020 13:04
Avrupa Birliği`nde (AB) inşaat üretimi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye başladığı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 21,2 arttı.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mayıs ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini  yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, mayısta nisan  ayına kıyasla yüzde 27,9 yükseldi. İnşaat üretimi, 2019'un mayıs ayına göre ise  yüzde 11,9'luk gerileme kaydetti.

AB'de inşaat üretimi, mayısta önceki aya göre yüzde 21,2 artarken,  2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 10,3 düşüş gösterdi.

AB ülkeleri arasında mayısta inşaat üretiminde önceki aya oranla en  fazla artış yüzde 168 ile İtalya'da, yüzde 118,3 ile Fransa'da ve yüzde 28,6 ile  Belçika'da ölçüldü. En yüksek düşüş ise yüzde 20,3 ile Macaristan'da, yüzde 3,1  ile Polonya'da ve yüzde 2,9 ile Çekya'da gerçekleşti.




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