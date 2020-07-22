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AB`de kamu borcunun GSYH`ye oranı arttı

22.07.2020 13:03

Son güncelleme : 22.07.2020 13:03
Avrupa Birliği`nde (AB) kamu borcunun GSYH`ye oranı yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmaya başladığı 2020`nin birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre artarak yüzde 79,5 oldu.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin 2020 yılı  birinci çeyrek kamu borcu ve bütçe açığı verilerini yayımladı.

Buna göre, 27 üyeli AB'de 2019 dördüncü çeyrekte yüzde 77,7 olan kamu  borcunun GSYH'ye oranı, 2020 birinci çeyrekte yüzde 79,5'e çıktı.

Euro Bölgesi'nde ise kamu borcunun GSYH'ye oranı, aynı dönemde yüzde  84,1'den yüzde 86,3'e yükseldi.

AB üyesi ülkeler arasında yılın birinci çeyreğinde kamu borcunun  GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülke yüzde 176,7 ile Yunanistan olarak  belirlendi. Yunanistan'ı, yüzde 137,6 ile İtalya, yüzde 120 ile Portekiz, yüzde  104,4 ile Belçika ve yüzde 101,2 ile Fransa izledi.

Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranının en az olduğu ülkeler  ise yüzde 8,9 ile Estonya, yüzde 20,3 ile Bulgaristan ve yüzde 22,3 ile  Lüksemburg oldu.

BÜTÇE AÇIĞININ GSYH'YE ORANI YÜKSELDİ

AB'de 2019'un dördüncü çeyreğinde yüzde 0,7 olan bütçe açığının  GSYH'ye oranı, 2020'nin birinci çeyreğinde yüzde 2,3 seviyesinde yükseldi.

Euro Bölgesi'nde bütçe açığının GSYH'ye oranı aynı dönemde yüzde  0,7'den yüzde 2,2'ye çıktı.




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