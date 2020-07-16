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AB`de otomobil satışları sert düştü!

16.07.2020 10:21

Son güncelleme : 16.07.2020 10:21
Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye devam ettiği haziran ayında 2019`un aynı dönemine göre yüzde 22,3 azaldı.



AA

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), haziran ayına ilişkin yeni  otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları, haziran ayında 2019'un aynı  dönemine göre yüzde 22,3 azalarak 949 bin 722'ye geriledi.

AB ülkeleri arasında otomobil satışları haziran ayında geçen yılın  aynı dönemine göre Portekiz'de yüzde 56,2,  Hırvatistan'da yüzde 49,4,  Litvanya'da yüzde 40,8,  Yunanistan'da yüzde 37,2, İspanya'da yüzde 36,7,  Almanya'da yüzde 32,3 ve İtalya'da yüzde 23,1 azaldı.

Öte yandan, AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Haziran 2020'de  önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38,1 azalarak 4 milyon 281 bin 549  seviyesine düştü.

AB üyesi 27 ülke arasında haziran ayında en fazla yeni otomobil  Fransa'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Fransa'da 233 bin 814, Almanya'da 220 bin  272, İtalya'da 132 bin 457 ve İspanya'da 82 bin 651 yeni otomobil trafiğe tescil  edildi.

Üreticilere göre, haziran ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını  229 bin 973 ile VW Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, PSA Grubu izledi. Grubun markaları  toplam 148 bin 546 otomobil sattı. Renault Grubu ise 147 bin 488 yeni otomobille  3'üncü sırada yer aldı.




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