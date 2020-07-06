Avrupa Birliği`nde (AB) perakende satışlar, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye başladığı mayısta bir önceki aya göre yüzde 16,4`lük artış gösterdi.
AB`de perakende satışlar arttı
06.07.2020 13:09
Son güncelleme : 06.07.2020 13:09
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro
Bölgesi'nin mayıs ayı perakende satış verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde perakende satışlar mayısta nisan ayına kıyasla yüzde 17,8 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 5,1 düştü.
AB'de ise perakende satışlar, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 16,4 yükselirken, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 4,2 azaldı.
AB ülkeleri arasında mayısta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 28,6 ile Lüksemburg'da, yüzde 25,6 ile Fransa'da ve yüzde 23,3 ile Avusturya'da gerçekleşti.
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|
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|
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|
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|
|TKFEN
|17,38
|473.775.861
|% 3,33
|
|IHLGM
|1,83
|503.481.931
|% 8,93
|
|ODAS
|2,80
|607.875.352
|% 6,87
|
|KRDMD
|3,24
|594.222.856
|% 2,53
|
|IHLAS
|0,93
|146.818.432
|% 5,68
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|SKBNK
|1,68
|225.232.749
|% 5,00
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
|0,0000
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|% 0,09
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|Alış
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|1.775
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|Altın Gr.
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|392
|0,01
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|Cumhuriyet
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|2.561
|6,80
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|Tam
|2.616
|2.628
|7,10
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|1.271
|1.285
|3,40
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|644
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