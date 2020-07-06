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AB`de perakende satışlar arttı

06.07.2020 13:09

Son güncelleme : 06.07.2020 13:09
Avrupa Birliği`nde (AB) perakende satışlar, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye başladığı mayısta bir önceki aya göre yüzde 16,4`lük artış gösterdi.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin mayıs ayı perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde perakende satışlar mayısta nisan  ayına kıyasla yüzde 17,8 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 5,1  düştü.

AB'de ise perakende satışlar, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde  16,4 yükselirken, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 4,2 azaldı.

AB ülkeleri arasında mayısta bir önceki aya kıyasla perakende  satışlarda en yüksek artış yüzde 28,6 ile Lüksemburg'da, yüzde 25,6 ile Fransa'da  ve yüzde 23,3 ile Avusturya'da gerçekleşti.




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