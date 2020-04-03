Avrupa Birliği`nde perakende satışlar, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,8`lik artış gösterdi.
AB`de perakende satışlar arttı
03.04.2020 13:10
Son güncelleme : 03.04.2020 13:10
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro
Bölgesi'nin şubat ayı perakende satış verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde perakende satışlar şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 0,9 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3 yükseldi.
AB'de ise perakende satışlar, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 3,2 arttı.
AB ülkeleri arasında şubatta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 4,4 ile Estonya, yüzde 3,5 ile Letonya ve yüzde 3 ile Portekiz'de gerçekleşti.
Söz konusu dönemde en fazla düşüş ise yüzde 2,7 ile İrlanda, yüzde 1,8 ile Slovenya ve yüzde 0,2 ile Hırvatistan ve Polonya'da ölçüldü.
Söz konusu veriler, AB ülkelerinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde yürürlüğe girmeye başladığı mart ayını kapsamıyor.
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|% -3,56
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|Alış
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|Dolar
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|1.612
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|Altın Gr.
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|347
|4,01
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|10,00
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|2.102
|2.156
|14,92
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|1.043
|7,22
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|Gümüş.Ons
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