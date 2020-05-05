Avrupa Birliği üyesi ülkeler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 10 ülkeye toplam 3 milyar euroluk makro finansal destek verilmesini onayladı.
AB`den 10 ülkeye mali desteğe yeşil ışık
05.05.2020 17:51
Son güncelleme : 05.05.2020 17:51
AA
AB Konseyi, Kovid-19'un ekonomik etkilerini sınırlandırmak amacıyla çeşitli ülkelere mali destek verilmesini içeren paketin üye ülkelerce onaylandığını açıkladı.
Açıklamada, Arnavutluk'a 180 milyon euro, Bosna Hersek'e 250 milyon euro, Gürcistan'a 150 milyon euro, Ürdün'e 200 milyon euro, Kosova'ya 100 milyon euro, Moldova'ya 100 milyon euro, Karadağ'a 60 milyon euro, Kuzey Makedonya'ya 160 milyon euro, Tunus'a 600 milyon euro
ve Ukrayna'ya 1,2 milyar euro makro finansal destek sağlanacağı belirtildi.
AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro finansal desteklemeler verebiliyor.
AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor. Söz konusu desteğin Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından da onaylanması bekleniyor.
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