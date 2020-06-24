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AB`den 2021 yılı bütçesi hazırlığı

24.06.2020 15:59

Son güncelleme : 24.06.2020 15:59
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2021 yılı bütçesinin 166,7 milyar euro olmasını teklif etti.



AA

AB Komisyonu, 2021 yılı bütçe taslağı teklifine ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, AB'nin 2021 yılı bütçesinin toplam boyutu 166,7 milyar avro olacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bütçeye entegre  biçimde kurtarma fonu kurulacak.

Fonla, AB üyesi ülkelere 211 milyar avro hibe ve 133 milyar avro da  kredi verilecek.

Bütçenin 55,2 milyar avroluk kısmı Ortak Tarım Politikası'na (CAP),  47,2 milyar avro da bölgesel kalkınma amaçlı uyum programlarına aktarılacak.

Sürdürülebilir altyapı yatırımlarını desteklemek için yaklaşık 10  milyar avro, iklim hedeflerine uyum için 9,5 milyar avro, araştırma ve geliştirme  programlarına 17,3 milyar avro, eğitim programı Erasmus'a 2,9 milyar avro, yeni  sağlık programına 1,2 milyar avro, insani yardımlara 2,8 milyar avro, komşuluk,  kalkınma ve uluslararası iş birliğine de 15,4 milyar avro bütçeden kaynak  sağlanacak.

Öte yandan, AB üyesi ülkelerin liderleri, salgının ekonomik  sonuçlarıyla mücadeleye yönelik hazırlanan kurtarma paketi ile gelecekteki  bütçeyi görüşmek üzere 17-18 Temmuz'da Brüksel'de bir araya gelecek.

AB BÜTÇESİ HAKKINDA

AB bütçesi, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu ile yapılan görüşmelerin  tamamlanmasının ardından gerekli onayların alınmasıyla yürürlüğe girecek.

Üye ülkeler tarafından ortak olarak belirlenen siyasi ve ekonomik  hedefleri gerçekleştirmek üzere kullanılan bütçenin önemli bir bölümü, üye  ülkeler arasında ekonomik ve siyasi bütünleşmeyi güçlendirmeyi amaçlıyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri büyük ölçüde üye ülkeler tarafından  sağlanan kaynaklardan meydana geliyor. Bütçenin harcamalar kısmı; tarım, ekonomik  ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari  giderlerden oluşuyor.

AB bütçesinin denetimini ise merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa  Sayıştayı gerçekleştiriyor.




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