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AB`den ABD`ye ilave gümrük vergilerini kaldırma çağrısı

24.07.2020 17:40

Son güncelleme : 24.07.2020 17:48
Avrupa Birliği (AB), Airbus`a sağlanan yasa dışı desteklemelerden dolayı ABD`nin uyguladığı 7,5 milyar dolarlık ilave gümrük vergilerinin kaldırılmasını istedi.



AA

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Phil Hogan, Airbus'ın Dünya  Ticaret Örgütü (DTÖ) kararlarına tamamen uygun şekilde davranmaya başladığını  bildirmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Airbus nedeniyle Avrupa ürünlerine uyguladığı gümrük  vergilerinin "kabul edilemez" olduğunu belirten Hogan, "ABD'nin haksız gümrük  vergilerini derhal kaldırması konusunda ısrar ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hogan, AB tarafının söz konusu havacılık uzlaşmazlığını müzakere  yoluyla çözmek için çeşitli önerilerde bulunduğunu, ABD ile adil ve dengeli  biçimde çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.

AB ile ABD arasında bir uzlaşı sağlanmaması durumunda AB'nin kendi  yaptırımlarını uygulayacağına işaret eden Hogan, DTÖ'nün yakın zamanda ABD'nin  Boeing'e sağladığı yasa dışı desteklemelerden ötürü açılan davada kararını  açıklayacağını hatırlattı.

SÜREÇ HAKKINDA

DTÖ ara buluculuk makamı, AB ve ABD arasında yaklaşık 16 yıldır devam  eden Boeing-Airbus anlaşmazlığına ilişkin kararını 2019'da açıklamıştı.

DTÖ, ABD'nin Airbus'a sağlanan yasa dışı desteklemelerden ötürü AB  ürünlerine yıllık 7,5 milyar dolarlık ilave gümrük vergileri uygulamasına onay  vermişti.

Dünyanın en büyük uçak üretici firmaları ABD merkezli Boeing ile  Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya ve Hollanda ortaklığındaki Avrupa şirketi  Airbus, birbirini yasa dışı kamu desteklemeleri almakla itham ediyor.

Bu firmalar, DTÖ yapısı içinde sektörde haksız rekabet edildiği  gerekçesiyle de karşılıklı hukuki süreç yürütüyor.

DTÖ'de devam eden bir başka dosyada ise AB'nin ABD'ye karşı Boeing  desteklemeleri ile ilgili açtığı başvuru yer alıyor. Bu dosyanın bu yıl  sonuçlanmasıyla AB'nin benzer biçimde ABD'ye ilave gümrük vergileri uygulama  imkanı doğması bekleniyor.




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