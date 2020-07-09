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AB`den Almanya`nın fonuna onay

09.07.2020 11:34

Son güncelleme : 09.07.2020 11:41
Avrupa Komisyonu, Almanya`nın Covid-19 pandemisine bağlı olarak karşı karşıya kaldıkları zorlukları aşabilmelerine destek için hazırladığı 500 milyar euro büyüklüğündeki fonunu onayladığını açıkladı.



DHA

Buna göre, fonun 400 milyar euroluk bölümünü, söz konusu şirketlerin borçlanma ve benzeri gereksinimleri için verilecek garantiler oluşturacak; kalan bölüm de bu şirketlere sermaye benzeri krediler, özkaynağa dayalı finansal araçlar ve karma sermaye araçları gibi yeniden sermayelendirme araçları olarak kullandırılacak.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Almanya'nın hazırladığı fonun, söz konusu şirketler için 500 milyar euro değerinde likidite ve sermaye desteği olarak kullanılacağına işaret etti.

Vestager, kaynağın kullandırım koşulları arasında temettü ve ikramiye ödemeleri yasakları gibi sınırlandırmaların da bulunduğuna dikkat çekti.




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